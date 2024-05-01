Depremde Alpargün Apartmanı'nda ölen 96 kişinin yakınları: Bilirkişi seçilen üniversitemize güvenimiz tam

KAHRAMANMARAŞ merkezli geçen yıl 6 Şubat’taki depremlerde Adana’da yıkılan 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın davasında dosyanın teknik yönü ile incelenmesi için Konya Teknik Üniversitesi bilirkişi seçildi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde üniversite önünde bir araya gelen ölenlerin yakınları, üniversiteye güvenlerinin tam olduğunu, davada çıkacak kararın depremin yalnızca kader değil, ihmali olanların cezasız kalmayacağının bir kültür haline geldiği ülke inşasına katkı olacağına inandıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli ilk depremde, Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 14 katlı, 28 daireli Alpargün Apartmanı da yıkıldı. Kurtarma çalışmalarının günlerce sürdüğü binanın enkazında, 96 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Binaya ilişkin soruşturma başlatılırken, KKTC'ye kaçan apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün yakalandı. Adana'ya getirilen ve gazetecilerin "Yaptığınız binanın çökmesiyle 96 kişi öldü, ne diyeceksiniz?" sorusuna "Mukadderat" diyerek cevap veren Alpargün, tutuklandı.