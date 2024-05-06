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        Konyaspor - Fenerbahçe maçından notlar

        Konyaspor, Süper Lig'in 35'inci haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 20:11 Güncelleme: 06.05.2024 - 20:11
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        Konyaspor - Fenerbahçe maçından notlar
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        Konyaspor, Süper Lig'in 35'inci haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçta hakem Bahattin Şimşek düdük çaldı. Şimşek'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir üstlendi. Maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) arasında ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Schlager görev yapıyor.

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Lig'in 34'üncü haftasında oynan Beşiktaş derbi maçına göre 2 değişiklik yaptık. Tecbüreli teknik adam, Konyaspor karşılaşmasında; sakatlığı süren İsmail Yüksek yerine Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi yerine ise Edin Dzeko'ya yer verdi.

        Sarı- lacivertli ekipte tedavisi süren İsmail Yüksek ve Oosterwolde ile İsmail Kartal'ın kararı üzerine Leonardo Bonucci ve Serdar Aziz kadroda yer almadı. Fenerbahçe, Konyaspor karşısına şu 11 ile çıktı:

        "Livakovic - Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Fred, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko."

        ALİ ÇAMDALI, İLK TEKNİK DİREKTÖRLÜK SINAVINI VERECEK

        Düşme hattı sınırında olan Konyaspor'da ise yönetim tarafından teknik direktör Fahrudin Omerovic yerine getirilen sportif direktör Ali Çamdalı, teknik direktör olarak ilk sınavını verecek. Ayrıca Ali Çamdalı, yeşil-beyazlı ekibin bu sezön 4'üncü teknik direktörü oldu.

        Yeşil- beyazlı ekip sarı kart cezalısı Ethemi ve Sambou ile sakatlığı devam eden Moreno ve Yasir Subaşı'dan yoksun halde sahaya çıktı.

        Konyaspor, Fenerbahçe karşısında sahaya "Slowik - Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, Ndao, N'Zonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Cikalleshi" 11'iyle çıktı.

        Öte yandan bugün 46'ncı randevularına çıkacak olan iki takımdan Fenerbahçe, daha önceki 45 maçtan 34'ünü galibiyetle bitirdi. 3 maç berabere biterken, 8 maçı da yeşil-beyazlı ekip kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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