Konyaspor - Fenerbahçe maçından notlar

Konyaspor, Süper Lig'in 35'inci haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçta hakem Bahattin Şimşek düdük çaldı. Şimşek'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir üstlendi. Maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) arasında ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Schlager görev yapıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Lig'in 34'üncü haftasında oynan Beşiktaş derbi maçına göre 2 değişiklik yaptık. Tecbüreli teknik adam, Konyaspor karşılaşmasında; sakatlığı süren İsmail Yüksek yerine Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi yerine ise Edin Dzeko'ya yer verdi.

Sarı- lacivertli ekipte tedavisi süren İsmail Yüksek ve Oosterwolde ile İsmail Kartal'ın kararı üzerine Leonardo Bonucci ve Serdar Aziz kadroda yer almadı. Fenerbahçe, Konyaspor karşısına şu 11 ile çıktı: "Livakovic - Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Fred, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko." ALİ ÇAMDALI, İLK TEKNİK DİREKTÖRLÜK SINAVINI VERECEK Düşme hattı sınırında olan Konyaspor'da ise yönetim tarafından teknik direktör Fahrudin Omerovic yerine getirilen sportif direktör Ali Çamdalı, teknik direktör olarak ilk sınavını verecek. Ayrıca Ali Çamdalı, yeşil-beyazlı ekibin bu sezön 4'üncü teknik direktörü oldu.