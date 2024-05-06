Konyaspor- Fenerbahçe: 0-0

90'ıncı dakikada Konyaspor'un hızlı gelişen atağında ceza sahası dışında topla buluşan Boateng'in şutunda topu kaleci Livakovic kurtardı. Livakovic'ten dönen topu önünde bulan Ndao'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR incelemesi sonucu hakem Bahattin Şimşek, ofsayt nedeniyle golü iptal etti.

62'nci dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Dzeko, kaleci Slowik ile karşı karşıya kaldı. Dzeko'nun şutunda kaleci Slowik topu kurtardı ve ardından savunma uzaklaştırdı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.