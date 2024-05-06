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        Konyaspor- Fenerbahçe: 0-0

        STAT:Konya Büyükşehir Belediye HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osman Gökhan BilirKONYASPOR: Slowik- Ahmet Oğuz (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 22:19 Güncelleme: 06.05.2024 - 22:19
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        Konyaspor- Fenerbahçe: 0-0
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        STAT:Konya Büyükşehir Belediye

        HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir

        KONYASPOR: Slowik- Ahmet Oğuz (Dk.65 Cebrail Karayel), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, Ndao (Dk. 90+2 Muhammet Demir), N'Zonzi, Soner Dikmen (Dk. 90+2 Damjanovic), Oğulcan (Dk.76 Prip), Cikalleshi (Dk. 76 Boateng)

        FENERBAHÇE: Livakovic- Osayi (Dk. 51 Mert Müldür), Becao (Dk.46 Çağlar), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş (Dk.46 Batshuayi), Fred, İrfan Can Kahveci (Dk.52 Cengiz Ünder), Szymanski, Tadic (Dk. 80 Serdar Dursun), Dzeko

        SARI KARTLAR: Ahmet Oğuz, Slowik, Ndao, Muhammet Demir (Konyaspor), Mert Müldür (Fenerbahçe)

        Süper Lig'in 35'inci haftasında Konyaspor, sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

        21'inci dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Tadic'in şutu auta çıktı.

        27'nci dakikada Szymanski'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Mert Hakan'ın şutu kaleci Slowik'te kaldı.

        30'uncu dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol çaprazdan ortasına ceza sahasındaki Dzeko'nun yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Slowik'te kaldı.

        43'üncü dakikada topla ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun şutunu kaleci Slowik kurtardı. Slowik'ten dönen topu takip eden Mert Hakan'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

        62'nci dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Dzeko, kaleci Slowik ile karşı karşıya kaldı. Dzeko'nun şutunda kaleci Slowik topu kurtardı ve ardından savunma uzaklaştırdı.

        65'inci dakikada Dzeko'nun ceza sahası sol çaprazından şutunda kaleci Slowik gole izin vermedi.

        69'uncu dakikada Tadic'in ortasında ceza sahasında topa yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

        75'inci dakikada Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan ortasında ceza sahasındaki Dzeko'nun kafa pasıyla Batshuayi buluştu. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

        90'ıncı dakikada Konyaspor'un hızlı gelişen atağında ceza sahası dışında topla buluşan Boateng'in şutunda topu kaleci Livakovic kurtardı. Livakovic'ten dönen topu önünde bulan Ndao'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR incelemesi sonucu hakem Bahattin Şimşek, ofsayt nedeniyle golü iptal etti.

        Karşılaşma golsüz sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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