Konya'da havaya ateş açan, çeşitli suçlardan kaydı olan Suriye uyruklu 4 kişi sınır dışı kararı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde kurusıkı tabancayla havaya ateş eden, alkollü ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan Suriye uyruklu 4 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Toros Mahallesi'nde silah sesi duyulduğu yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine adrese giden ekipler, Suriye uyruklu 4 kişinin, kurusıkı tabancayla havaya ateş ettiğini belirledi. Alkollü oldukları tespit edilen ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan 4 kişi, 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan gözaltına alındı. 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.