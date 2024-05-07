Eşinin boğup uçuruma attığı Bedriye'nin cesedi yeniden arandı

KONYA'da, eşi Tayfur Kılıç'ın, (35) boğarak öldürüp, uçuruma attığı Bedriye Kılıç'ın (35), cesedinin bulunması için ailesinin başvurusu üzerine yeniden kadavra köpekleri eşliğinde arama yapıldı. Ancak Bedriye Kılıç'a ait herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Kılıç'ın babası Oktay Er, “Kızımın kaybolduğu zamanlarda, bu mevkide geniş yol çalışmaları vardı. Buraya toprak hafriyatı dökülüyordu. Attım dediği yerde bulunmayınca, buraya gömmüş olabileceğinden ya da attığından şüphelendim, aranmasını istedim” dedi.

Akşehir'de oturan Tayfur Kılıç, geçen yıl 6 Temmuz'da kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan eşi, 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın işe gitmek için evden ayrıldığını ve bir daha dönmediğini belirterek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin çalışmasında, Kılıç'ın izine rastlanmadı. Bedriye Kılıç bulunamayınca aileler, televizyon programına katıldı. Tayfur Kılıç, katıldığı televizyon programında çelişkili konuşma ve davranışları üzerine, 28 Ekim'de program sonrası memleketine dönerken Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yolcu otobüsünde gözaltına alındı. Emniyete götürülen Kılıç sorgusunda, "Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir-Isparta kara yolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım" dedi.

KADAVRA KÖPEKLERİYLE ARAMA Tayfur Kılıç, soruşturmadaki yer keşfi çalışmasında savcı ve polislere, eşinin cesedini attığı alanı gösterdi. Kılıç, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Güvenlik güçleri de AFAD ekipleri ve kadavra köpekleriyle Kılıç'ın cesedinin atıldığı belirtilen bölgede arama yaptı. Çalışmalarda Kılıç'ın cesedine ulaşılamadı. Soruşturma kapsamında Tayfur Kılıç'ın babası Adem Kılıç da 1 Aralık'ta gözaltına alındı. Adem Kılıç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede cinayete yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

CESEDİN BULUNMASI İÇİN YENİDEN ARAMA YAPILDI Bedriye Kılıç'ın babası Oktay Er'in mahkemeye verdiği dilekçe üzerine Engili Kempes Mevkisi’nde dün eğitimli kadavra köpeği eşliğinde polis ve jandarma tarafından yeniden arama yapıldı. Ancak yapılan çalışma sonucu Bedriye Kılıç'a ait herhangi bulguya rastlanılmadı. Herhangi bir ize rastlanılmaması üzerine gözyaşlarına hakim olamayan anne Sona Er, “Yardım etsinler bize, elimizden tutsunlar. Kanı yerde kalmasın. Ne olur yardım etsinler bize, başka bir şey istemiyorum. Aylardır ne çektiğimizi bir Allah biliyor, bir de ben biliyorum” diye konuştu.