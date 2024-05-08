Destici: Cumhur İttifakı olarak seçimde beklediğimiz neticeyi alamadığımız aşikar
BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhur İttifakı olarak yerel seçimlerde beklediğimiz neticeyi alamadığımız aşikar.
BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhur İttifakı olarak yerel seçimlerde beklediğimiz neticeyi alamadığımız aşikar. Bunun tabi ki farklı sebepleri var. Ama herkesin de bildiği ve üzerinde ittifak ettiği husus, ekonomik sorun olduğuyla ilgili herkesin ittifakı var. Nedir bu ekonomik problem ya da mesele? Seçim sonuçlarına bu kadar etki eden ve seçim sonuçlarını bu kadar etkileyene baktığınız zaman birincisi hayat pahalılığı ve sebepsiz bir fiyat artışı" dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya'daki programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Destici, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine değinerek, ''Türkiye geneline baktığımızda Cumhur İttifakı olarak yerel seçimlerde beklediğimiz neticeyi alamadığımız aşikar. Bunun tabi ki farklı sebepleri var. Ama herkesin de bildiği ve üzerinde ittifak ettiği husus, ekonomik sorun olduğuyla ilgili herkesin ittifakı var. Nedir bu ekonomik problem ya da mesele? Seçim sonuçlarına bu kadar etki eden ve seçim sonuçlarını bu kadar etkileyene baktığınız zaman birincisi hayat pahalılığı ve sebepsiz bir fiyat artışı. Bazı ürünlere bakıyorsunuz, inanılmaz bir fiyat artışı var. Önceden fiyat artışları için en önemli gerekçe neydi? Akaryakıt ve lojistik fiyatlarındaki artış. Bakıyorsunuz, akaryakıt fiyatlarında 1 senedir fiyat artışı yok. Hatta geriye gelme var. Çünkü dünyada fiyatlar düştü. Pandemiden sonra petrol fiyatları geriye geldi. Bakıyorsun orada bir artış yok, diğer ham madde ürünlerine bakıyorsun bir artış yok. Ama pazara, markete gittiğinizde başta gıda ürünleri olmak üzere bütün ürünlerde neredeyse inanılmaz fiyat artışı ve etiket yenileme var. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Maalesef buna çözüm bulunamadı. Buna çözüm bulunamadığı için sandığa Cumhur İttifakı açısından olumsuz bir şekilde yansıdı."
‘DEVLETİMİZİN BİRLİĞİNE SALDIRAN ÖRGÜT DE PARTİ DE DÜŞMANIMIZ’
Destici, "Bu ülke 40 yıldan fazla bir süredir terörle mücadele ediyor. Trilyonlarca dolarını terörle mücadeleye ayırmış. Gençliğine, eğitimine, çocuğuna, sağlığına, istihdamına, üretimine, savunma sanayisine yapacağı yatırımları terörle mücadeleye harcamış. 1 trilyon dolardan fazla nakit para Türkiye'nin tüm iç, dış, kamu borcu toplam 500 milyar dolar. 40 yıla yayılan süreç içerisinde biz bunun iki katından fazlasını sadece terörle mücadeleye harcamışız. Bu yatırım, üretime, istihdama gitseydi, bugün bir başka Türkiye vardı. Çoktan savaş uçağımızı, balistik füzelerimizi yapmıştık. Nükleer silahlarımız vardı. Nükleer enerji üretiyorduk. Enerjide bu kadar dışa bağımlı olmayacaktık. Onun için ben terörle arasına mesafe koymayan kişileri hele ki siyasi partileri asla hoş göremem, görmem, hiç kimsenin de görmemesi lazım. Onlar, Türkiye'nin düşmanlarıdır. Açık ve net. PKK nasıl bizim düşmanımızsa DEM Parti de bizim düşmanımızdır. TİKKO, DHKP-C nasıl düşmanımızsa, TİP de düşmanımızdır. Çünkü o da onun uzantısıdır. Terör örgütleri nasıl düşmanımızsa devletimizin düşmanı olan, devletimizin varlığına saldıran ülkemizin bütünlüğüne saldıran milletimizin kardeşliğine birliğine saldıran örgüt de parti de bizim düşmanımızdır" dedi.
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