Konya'da inşaatın 11'inci katında iskelet bulundu

KONYA'da bir inşaatın 11'inci katında üzerindeki kıyafetlere göre erkek olduğu ve yaklaşık 1 yıl önce öldüğü değerlendirilen iskelet bulundu. İskeletin, kime ait olduğu ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Karatay ilçesi Alaaddin Kap Caddesi'nde yaklaşık 2 yıldır hiçbir çalışma yapılmayan 13 katlı inşaata, bugün inşaat firmasının çalışanları gelip, 11'inci kattaki iş güvenliği için daha önce kurutulan fileyi toplamak istedi. İşçiler, tuvalet bölümünde üzerinde kıyafet bulunan iskeleti görünce, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese giden polis, yaptığı incelemede kemiklerin, üzerindeki kıyafetlere göre erkeğe ait olduğu ve yaklaşık 1 yıl önce öldüğünü değerlendirdi. Yapılan incelemelerinin ardından Konya Şehir Hastanesine morguna götürülen iskelet, kime ait olduğu ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.