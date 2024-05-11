Muayenehanesi kapanınca, yurt dışından da 'e-reçete' sisteminden ilaç yazmış

KONYA'da özel kliniğinde para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap için reçete yazdığı iddiasıyla tutuklanan psikiyatri uzmanı Ferit Karaduman’ın, Gürcistan’da bulunduğu sırada soruşturma kapsamında Valilik tarafından özel muayenesinin kapatılması üzerine doktorların kullandığı ‘e-reçete’ sistemi üzerinden de uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçetesi yazdığı belirlendi. Karaduman’ın şu ana kadar gerek muayenehanesinde, gerekse ‘e-reçete’ sistemi kapatılana kadar 3 ile 5 bin TL arasında ücret karşılığında kaç kişiye reçete yazdığı araştırılıyor. 9 ay Gürcistan'da kalan Karaduman’ın, Sarp sınır kapısından Türkiye’ye dönünce yakalandığı öğrenildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, psikiyatri uzmanı doktor Ferit Karaduman'ın, İhsaniye Mahallesi'ndeki özel kliniğinde, çoğunluğu uyuşturucu bağımlısı kişilere para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçete ettiği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin, reçeteyle temin ettikleri hapları kullandığı ve ticaretini yaptığı saptandı. 36 KİŞİ TUTUKLANDI Polis, teknik ve fiziki takibin ardından 24 Nisan günü, Konya, Karaman, Antalya ve Ankara'da daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, aralarında doktor Ferit Karaduman'ın da bulunduğu 51 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 178 gram sentetik kannabinoid, 80 gram metamfetamin, 2 bin 586 uyuşturucu hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi.