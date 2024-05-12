Konyaspor - Samsunspor: 3-0
STAT: Konya Büyükşehir Belediye HAKEMLER: Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Suat Güz KONYASPOR: Slowik - Uğurcan (Dk.
STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Suat Güz
KONYASPOR: Slowik - Uğurcan (Dk. 87 Ahmet), Adil, Hadebe (Dk. 71 Damjoanovic), Guilherme, Soner, N'Zonzi, Ndao, Oğulcan (Dk. 80 Boateng), Ethemi (Dk. 71 Prip), Cikalleshi (Dk. 87 Muhammet)
SAMSUNSPOR: Okan - Schindler, Yunus Emre, Drongelen, Bola (Dk.69 Dimata), Tait (Dk. 46 Ntcham), Taylan, Raman (Dk. 46 Fofana), Holse, Emre (Dk. 80 Muja), Mouandilmadji (Dk. 69 Ercan)
GOLLER: Dk. 20 N'Zonzi, Dk. 28 Guilherme Dk. 38 Cikalleshi (Konyaspor)
SARI KARTLAR: Hadebe. Soner (Konyaspor), Yunus Emre, Raman, Ntcham (Samsunspor)
Süper Lig'in 36'ncı haftasında Konyaspor, sahasında Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.
4'üncü dakikada Guilherme'nin pasında ceza sahası dışında topu önünde bulan Cikalleshi'nin şutunda kaleci Okan, topu kornere çeldi.
20'nci dakikada Konyaspor öne geçti. Ndao'nun sağ kanattan ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen N'zonzi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
23'üncü dakikada Guilherme'nin ceza sahası sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top az farkla yandan auta çıktı.
28'inci dakikada Konyaspor ikinci golü buldu. Oğulcan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Guilherme'nin şutunda meşin yuvarlak, fileleri havalandırdı: 2-0.
38'inci dakikada Konyaspor farkı 3'e çıkardı.
Sol kanattan kazanılan kornerde Guilherme ortaladı. Ceza sahasında topa yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
47'nci dakika Fofana'nın ceza sahasında şutunda top, kaleci Slowik'te kaldı.
48'inci dakikada Cikalleshi'nin pasıyla topla buluşan Ethemi'nin şutunda kaleci Okan gole izin vermedi.
64'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Fofana'nın şutunda, Konyaspor savunması topu çizgiden çıkarttı. Daha sonra kaleci Slowik topun sahibi oldu.
Karşılaşma Konyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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