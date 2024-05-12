Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor - Samsunspor: 3-0

        STAT: Konya Büyükşehir Belediye HAKEMLER: Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Suat Güz KONYASPOR: Slowik - Uğurcan (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 21:05 Güncelleme: 12.05.2024 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor - Samsunspor: 3-0
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT: Konya Büyükşehir Belediye

        HAKEMLER: Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Suat Güz

        KONYASPOR: Slowik - Uğurcan (Dk. 87 Ahmet), Adil, Hadebe (Dk. 71 Damjoanovic), Guilherme, Soner, N'Zonzi, Ndao, Oğulcan (Dk. 80 Boateng), Ethemi (Dk. 71 Prip), Cikalleshi (Dk. 87 Muhammet)

        SAMSUNSPOR: Okan - Schindler, Yunus Emre, Drongelen, Bola (Dk.69 Dimata), Tait (Dk. 46 Ntcham), Taylan, Raman (Dk. 46 Fofana), Holse, Emre (Dk. 80 Muja), Mouandilmadji (Dk. 69 Ercan)

        GOLLER: Dk. 20 N'Zonzi, Dk. 28 Guilherme Dk. 38 Cikalleshi (Konyaspor)

        SARI KARTLAR: Hadebe. Soner (Konyaspor), Yunus Emre, Raman, Ntcham (Samsunspor)

        Süper Lig'in 36'ncı haftasında Konyaspor, sahasında Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.

        4'üncü dakikada Guilherme'nin pasında ceza sahası dışında topu önünde bulan Cikalleshi'nin şutunda kaleci Okan, topu kornere çeldi.

        20'nci dakikada Konyaspor öne geçti. Ndao'nun sağ kanattan ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen N'zonzi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

        23'üncü dakikada Guilherme'nin ceza sahası sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top az farkla yandan auta çıktı.

        28'inci dakikada Konyaspor ikinci golü buldu. Oğulcan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Guilherme'nin şutunda meşin yuvarlak, fileleri havalandırdı: 2-0.

        38'inci dakikada Konyaspor farkı 3'e çıkardı.

        Sol kanattan kazanılan kornerde Guilherme ortaladı. Ceza sahasında topa yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        47'nci dakika Fofana'nın ceza sahasında şutunda top, kaleci Slowik'te kaldı.

        48'inci dakikada Cikalleshi'nin pasıyla topla buluşan Ethemi'nin şutunda kaleci Okan gole izin vermedi.

        64'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Fofana'nın şutunda, Konyaspor savunması topu çizgiden çıkarttı. Daha sonra kaleci Slowik topun sahibi oldu.

        Karşılaşma Konyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray şampiyo...!
        Galatasaray şampiyo...!
        Kadıköy'de buruk sevinç!
        Kadıköy'de buruk sevinç!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihin en büyük katliamı yaşanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihin en büyük katliamı yaşanıyor
        Nihal ve Bahar Candan soruşturmasında sıcak gelişme
        Nihal ve Bahar Candan soruşturmasında sıcak gelişme
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu!
        Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu!
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Yunak'ta "Anneler Günü" kutlandı
        Yunak'ta "Anneler Günü" kutlandı
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Konya'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
        Konya'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
        Seydişehir'de şehit anneleri unutulmadı
        Seydişehir'de şehit anneleri unutulmadı
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa