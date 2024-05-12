Konyaspor - Samsunspor: 3-0

64'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Fofana'nın şutunda, Konyaspor savunması topu çizgiden çıkarttı. Daha sonra kaleci Slowik topun sahibi oldu.

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