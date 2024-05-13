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        70 bin TL'lik kolyeyi çalanı bulmak için 'pembe' renkli cüzdandan iz sürüldü

        KONYA'da bir evden 70 bin TL değerinde kolye çalınması üzerine çalışma başlatan polis, binanın güvenlik kamerası kaydından, şüphelinin tanınmamak için sadece gözleri açık siyah tesettür kıyafeti giyen bir kadın olduğunu belirledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 11:01 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:05
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        70 bin TL'lik kolyeyi çalanı bulmak için 'pembe' renkli cüzdandan iz sürüldü
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        KONYA'da bir evden 70 bin TL değerinde kolye çalınması üzerine çalışma başlatan polis, binanın güvenlik kamerası kaydından, şüphelinin tanınmamak için sadece gözleri açık siyah tesettür kıyafeti giyen bir kadın olduğunu belirledi. Bu eşkal üzerinden, gittiği güzergahtaki kameralardan iz süren polis, bindiği minibüste, üzerinde çizgi film karakteri ‘hayalet casper’ karakteri ve ‘Zengin değilim ama bende çok mal gördüm' yazılı pembe renkli bir cüzdanı çıkartıp para ödediğini saptadı. Kadının minibüsten indiği mahallede 5 gün boyunca şüphelendikleri kişileri durdurup kimlik kontrolü yapan polis, durdurduğu Raziye Y.’nin (38), aynı cüzdandan kimliğini çıkarttığını fark etti. Hırsızlıktan 16 kaydı olan Raziye Y., şüphe üzerine gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Raziye Y., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

        Olay, 2 Mayıs'ta Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Somuncu Baba Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Ev sahibi D.K., işlerini halletmek için evden çıktı. D.K., daha sonra evine döndüğünde kapısının açık olduğunu gördü. İçeri giren D.K. kontrol ettiğinde 70 bin TL değerindeki 22 ayar altın kolyesinin yerinde olmadığını fark etti. D.K., durumu polise bildirdi. Asayiş Şubesi Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 'dil düşürme' yöntemiyle kapının açıldığını saptadı. Ardından binanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin tanınmamak için sadece gözleri açık siyah tesettür kıyafeti giyen bir kadın olduğunu belirledi. Ardından sokaktaki iş yerlerine ait gittiği güzergahı saptadı.

        POLİS, ADIM ADIM İZ SÜRDÜ

        Eşkal üzerinden iz süren polis, kadının toplu taşıma minibüsüne bindiği belirledi. O minibüsün plakasından, araç içindeki kamerayı izledi. Şüpheli kadının, üzerinde çizgi film karakteri ‘hayalet casper’ karakteri ve ‘Zengin değilim ama bende çok mal gördüm' yazılı pembe renkli bir cüzdanı çıkartıp para ödediğini tespit etti. Kadının kent merkezinde Adalhan Kavşağı’nda inip, bu kez Meram ilçesi Köyceğiz Mahallesi hattı minibüsüne bindiği anlaşıldı. Bu minibüsünün araç içi kamerasından hangi durakta indiği belirlendi.

        5 GÜN MAHALLEDE KİMLİK KONTROLÜ

        Polis, hırsızlığın olduğu noktadan yaklaşık 30 kilometrelik güzergahtaki kamera görüntüleri sayesinde kadının indiği durağı belirledikten sonra 5 gün boyunca o bölgede şüpheli gördüğü kişiler üzerinde kimlik kontrolü yaptı. Şüphe üzerine başı açık kıyafetli olan bir kadını durdurup, kimliğini istedi. Adının Raziye Y. olduğu belirlenen kadının kimliğini çıkarttığı cüzdan, şüpheli kadının taşıdığı cüzdanla aynı olduğunu anlaşıldı. Raziye Y.'nin yapılan kontrollerinde hırsızlıktan 16 suçtan kaydı olduğu belirlenince gözaltına alındı.

        Raziye Y., yapılan sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Raziye Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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