OICC Genel Sekreteri El-Kadı: Filistin'e uygulanan bu şiddetin derhal durdurulması gerekir

İSLAM Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı (OICC) Genel Sekreteri Ömer bin Abdullah El-Kadı, "Filistin’e uygulanan bu şiddetin derhal durdurulması ve yardım çalışmalarının hemen başlaması, yeniden imarın başlaması gerekmektedir. Filistin’in Birleşmiş Milletler’de tam üyeliğin elde etmesi 75 yıl süren çalışma sonrasında Filistin halkının elde etmesi gereken en asgari şeylerdir” dedi.

Konya'da, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı (OICC) 15’inci Genel Konferansı bir otelde gerçekleştirildi. Konferansa İslam ülkelerinden temsilciler, belediye başkanları katıldı. Konferansı ana gündem maddesi ise Filistin’de yaşanan katliamlar oldu. Gazze’nin yeniden inşa edilmesiyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

'GAZZE'NİN YENİ İMAR PLANINA ÇALIŞIYORUZ' Konferansta konuşan Dünya Belediyeler Birliği olarak bilinen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, Filistin'in yeniden inşası için paydaşlarıyla çalışmaya başladıklarını belirtti. Altay, "Dünyada 2 milyarı aşkın Müslüman varken, başkalarından medet ummak yerine, hep birlikte kenetlenerek Filistin halkına kardeşlik vazifemizi yerine getireceğiz. İsrail’in bu pervasız katliamlarına tepkimizi en sert şekilde ortaya koymaya devam edeceğiz. Vicdanları sızlatan bu saldırıların gündemden düşmesine asla ama asla müsaade etmeyeceğiz. Antisemitizm sopasıyla insanların sindirilmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Bölgenin yeniden sükunete kavuşması için üzerimize düşen ne varsa yapmayı sürdüreceğiz. Her gün bir önceki günü unutturacak büyük acıların yaşandığı Gazze’nin yeniden inşası için paydaşlarımızla çalışmalara başladığımızı ifade etmek isterim. Şu an itibarıyla bir fon oluşturuldu. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi olarak felaket dönemlerinde edindiğimiz tecrübeden kaynaklı olarak Gazze'nin yeniden imarıyla ilgili çalışma ekibi oluşturduk. Özellikle uydu fotoğraflarından, eski imar planlarından, haritalardan Gazze'nin yeni imar planına çalışıyoruz. Elbet bir gün mutlaka barış olacak. Ancak Gazze'nin ayağa kaldırılması için tüm kurumların inisiyatif alması gerekiyor. Bizler de din kardeşlerimize yönelik desteğimizi göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.