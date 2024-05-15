Kendisini dolandırdıklarını öne sürdüğü sevgilisinin arkadaşını yaralayıp, mimarı öldürdü
Yazıişleri müdürlerine
‘2,5 saat arayla arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini yaraladı’ başlıklı haberimizi, ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz…
YENİDEN
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Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,
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