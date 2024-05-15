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        Kendisini dolandırdıklarını öne sürdüğü sevgilisinin arkadaşını yaralayıp, mimarı öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 15:40 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:45
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        Kendisini dolandırdıklarını öne sürdüğü sevgilisinin arkadaşını yaralayıp, mimarı öldürdü
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        Yazıişleri müdürlerine

        ‘2,5 saat arayla arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini yaraladı’ başlıklı haberimizi, ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz…

        YENİDEN

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        Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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