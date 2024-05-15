Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Kendisini dolandırdıklarını öne sürdüğü sevgilisinin arkadaşını yaralayıp, mimarı öldürdü (2)

        TUTUKLANDIKonya'da,2,5 saat arayla kendisini dolandırdıklarını öne sürdüğü sevgilisinin arkadaşı Hasan Aktepe'yi tüfekle vurarak yaralayıp, mimar Necati Şadi Kılıç'ı da öldüren Mevlüt Tosun çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 17:44 Güncelleme: 15.05.2024 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kendisini dolandırdıklarını öne sürdüğü sevgilisinin arkadaşını yaralayıp, mimarı öldürdü (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUTUKLANDI

        Konya'da,2,5 saat arayla kendisini dolandırdıklarını öne sürdüğü sevgilisinin arkadaşı Hasan Aktepe'yi tüfekle vurarak yaralayıp, mimar Necati Şadi Kılıç'ı da öldüren Mevlüt Tosun çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Taksiciyi gaspeden zanlı hakim karşısında
        Taksiciyi gaspeden zanlı hakim karşısında
        Netanyahu, ABD'nin endişelerine rağmen Refah'a saldırmakta kararlı
        Netanyahu, ABD'nin endişelerine rağmen Refah'a saldırmakta kararlı
        Okul bahçesinde öğretmene sopalı dayak!
        Okul bahçesinde öğretmene sopalı dayak!
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        Biden ve Trump münazarayı kabul etti
        Biden ve Trump münazarayı kabul etti
        Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın
        Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın
        Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
        Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
        Zaha ve Tete kararı!
        Zaha ve Tete kararı!
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Ayten Gökçer'e veda
        Ayten Gökçer'e veda
        Konserde korkunç kaza; kısmen felç oldu
        Konserde korkunç kaza; kısmen felç oldu
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Konya'da silahla 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan zan...
        GÜNCELLEME - Konya'da silahla 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan zan...
        Hüyük'te Gençlik Haftası etkinlikleri
        Hüyük'te Gençlik Haftası etkinlikleri
        Kendisini dolandırdıklarını öne sürdüğü sevgilisinin arkadaşını yaralayıp,...
        Kendisini dolandırdıklarını öne sürdüğü sevgilisinin arkadaşını yaralayıp,...
        OICC Genel Sekreteri El-Kadı: Filistin'e uygulanan bu şiddetin derhal durdu...
        OICC Genel Sekreteri El-Kadı: Filistin'e uygulanan bu şiddetin derhal durdu...
        Konya'da Aile Haftası etkinliklerinde yürüyüş yapıldı
        Konya'da Aile Haftası etkinliklerinde yürüyüş yapıldı
        Konya'da İslam Şehirleri ve Başkentleri Teşkilatı'nın 15. Genel Konferansı...
        Konya'da İslam Şehirleri ve Başkentleri Teşkilatı'nın 15. Genel Konferansı...