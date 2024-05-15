Kendisini dolandırdıklarını öne sürdüğü sevgilisinin arkadaşını yaralayıp, mimarı öldürdü (2)

Konya'da,2,5 saat arayla kendisini dolandırdıklarını öne sürdüğü sevgilisinin arkadaşı Hasan Aktepe'yi tüfekle vurarak yaralayıp, mimar Necati Şadi Kılıç'ı da öldüren Mevlüt Tosun çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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