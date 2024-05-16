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        Dolandırıldığını öne süren müşterisi tarafından öldürülen mimar, toprağa verildi

        KONYA'da sevgilisi İrem E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 16:51 Güncelleme: 16.05.2024 - 16:55
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        Dolandırıldığını öne süren müşterisi tarafından öldürülen mimar, toprağa verildi
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        KONYA'da sevgilisi İrem E.'ye (29) masaj salonu açmak için yaklaşık 2 milyon TL kredi çeken Mevlüt Tosun’un (37) dolandırıldığını öne sürüp, tüfekle vurarak öldürdüğü salonun tasarımı için para verdiği mimar Necati Şadi Kılıç (29) toprağa verildi. Tosun’un bacağından vurduğu sevgilisinin arkadaşı Hasan Aktepe'nin ise tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olay, salı günü Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Beyşehir'de oturan ve av tüfeği fabrikasında çalışan Mevlüt Tosun, bir süre önce kendisini masör olarak tanıtan İrem E. ile tanıştı. İkili kısa bir süre sonra sevgili oldu. Tosun, iddiaya göre sevgilisine masaj salonu açmak için bankalardan yaklaşık 2 milyon TL kredi çekti. Bekar olan Tosun, bu sırada masaj salonuna ortak olmak isteyen İrem E.'nin arkadaşı Hasan Aktepe ve salonun tasarımını yapmak için anlaştığı mimar Necati Şadi Kılıç ile tanıştı. Mevlüt Tosun, iddiaya göre İrem E. ile mimar Kılıç’a salon için para verdi. Ancak geçen sürede salonun açılmasına yönelik herhangi bir gelişme olmadı. İrem E. ile Hasan Aktepe, kısa süre önce Antalya’ya tatile gitti.

        AV TÜFEĞİYLE EVDE BEKLEDİ

        Bunu öğrenen ve dolandırıldığını düşünen Mevlüt Tosun, İrem E. ile zaman zaman birlikte kaldıkları Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Şafak Caddesi’ndeki stüdyo tipi eve gidip beklemeye başladı. Mevlüt Tosun, saat 21.00 sıralarında içeri giren Hasan Aktepe’ye yanındaki ruhsatsız av tüfeğiyle ateş açtı. Aktepe, bacağından yaralanırken, dışarıdaki İrem E. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aktepe, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

        2,5 SAAT SONRA MİMARI ÖLDÜRDÜ

        Polisin her yerde aradığı Tosun, bu olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra da aynı bölgedeki Yazır Mahallesi Topak Sokak’taki mimar Necati Şadi Kılıç’ın ofisine gitti. Burada buluştuğu Kılıç'a da aynı tüfekle ateş edip göğsünden yaralayan Mevlüt Tosun kaçtı. Çağırılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine karşın mimar Kılıç, kurtarılamadı.

        Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mevlüt Tosun çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda hayatını kaybeden Necati Şadi Kılıç, dün Yazır Mezarlığı’nda defnedildi. Hastanede tedavisi süren Hasan Aktepe'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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