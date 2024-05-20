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        4'üncü kattaki evinin penceresinden düşüp, öldü

        KONYA'da 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen Nazlı Akdoğan (40), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 16:55 Güncelleme: 20.05.2024 - 17:00
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        4'üncü kattaki evinin penceresinden düşüp, öldü
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        KONYA'da 4’üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen Nazlı Akdoğan (40), yaşamını yitirdi. Akdoğan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Demiryolu Caddesi'nde meydana geldi. 7 katlı binanın 4'üncü katında oturan ev kadını Nazlı Akdoğan, bilinmeyen nedenle pencereden beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nazlı Akdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Nazlı Akdoğan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, Akdoğan'ın nasıl düştüğü araştırıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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