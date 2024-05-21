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        Konya'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

        KONYA'da 2012-2013 yıllarında kamu kurumları personel alımlarına yönelik örgüt üyelerini yerleştirmek için usulsüzlük yaptıkları belirtilen FETÖ/PDY üyesi 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 10:27 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:30
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        Konya'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
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        KONYA'da 2012-2013 yıllarında kamu kurumları personel alımlarına yönelik örgüt üyelerini yerleştirmek için usulsüzlük yaptıkları belirtilen FETÖ/PDY üyesi 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmayla 2012-2013 yıllarında kamu kurumları personel alımlarına yönelik örgüt üyelerini yerleştirmek için usulsüzlük yapan FETÖ/PDY üyeleri tespit edildi. Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kodlama, mahrem imamlarla irtibat, beyan ve benzeri suçlara karıştığı tespit edilen 5 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

        KOM Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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