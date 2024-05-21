Konya'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
KONYA'da 2012-2013 yıllarında kamu kurumları personel alımlarına yönelik örgüt üyelerini yerleştirmek için usulsüzlük yaptıkları belirtilen FETÖ/PDY üyesi 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
KONYA'da 2012-2013 yıllarında kamu kurumları personel alımlarına yönelik örgüt üyelerini yerleştirmek için usulsüzlük yaptıkları belirtilen FETÖ/PDY üyesi 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmayla 2012-2013 yıllarında kamu kurumları personel alımlarına yönelik örgüt üyelerini yerleştirmek için usulsüzlük yapan FETÖ/PDY üyeleri tespit edildi. Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kodlama, mahrem imamlarla irtibat, beyan ve benzeri suçlara karıştığı tespit edilen 5 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
KOM Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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