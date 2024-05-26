Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

KONYA'da, Hakan Arınç (32) yönetimindeki motosiklet, aynı yönde seyir halindeki otomobile çarptı. Kazada sürücü Arınç ile motosiklette yolcu olarak bulunan Oğuzhan Ekici (29) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Bosna Hersek Mahallesi’nden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Hakan Arınç idaresindeki 42 ARK 500 plakalı motosiklet aynı yönde ilerleyen Hasan Özdemir yönetimindeki 42 ACP 676 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Oğuzhan Ekici otomobilin altında kaldı, Arınç ise yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç altında kalan Oğuzhan Ekici’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan sürücü Hakan Arınç, ilk müdahalenin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Burada yapılan müdahalelere rağmen sürücü Arınç, hayatını kaybetti. Kazada ölen 2 kişinin cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Hasan Özdemir ise gözaltına alındı.