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        Konyaspor - Galatasaray maçından notlar

        Süper Lig'in son haftasında Konyaspor, Galatasaray'ı konuk etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 19:05 Güncelleme: 26.05.2024 - 19:05
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        Konyaspor - Galatasaray maçından notlar
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        Süper Lig'in son haftasında Konyaspor, Galatasaray’ı konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çaldı. Onun yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Candaş Elbil yaptı. VAR'da ise Hollandalı Pol van Boekel görev aldı.

        GALATASARAY’DA 1 EKSİK

        Galatasaray, Faslı oyuncusu Hakim Ziyech’in sarı kart cezasından dolayı onun eksikliğinde sahaya çıktı. Kart cezalısı olan Ziyech, ligin son maçında takımını yalnız bırakmayarak tribünde yerini aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin 11'inde 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam; Nelsson, Kerem Demirbay ve sarı kart cezalısı Ziyech'in yerlerine; Abdülkerim Bardakçı, Berkan Kutlu ve Kerem Aktürkoğlu'nu görevlendirdi.

        KONYASPOR 3 EKSİKLE SAHADA

        Yeşil-beyazlı ekipte Galatasaray maçında 3 eksik isim vardı. Metehan Mert, Yasir Subaşı, Marlos Moreno karşılaşmada görev alamadı.

        49’UNCU KEZ KARŞILAŞACAK

        Konyaspor, rakibi Galatasaray ile 49’uncu kez karşılaşıyor. Bugüne kadar oynanan maçların 35’inde Galatasaray, 5’inde Konyaspor galip geldi. 9 maç ise berabere sonuçlandı.

        24'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUK

        Galatasaray, Konyaspor karşısında en az 1 puan alması durumunda diğer maç sonuçlarına bakmaksızın 24'üncü şampiyonluğunu ilan edecek.

        SÜPER LİG'DE KALMASI İÇİN 1 PUAN YETİYOR

        Son haftalarda küme düşme hattında sıyrılamayan Konyaspor'a lige tutunabilmesi için de 1 puan yetiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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