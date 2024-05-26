Konyaspor - Galatasaray maçından notlar

Süper Lig'in son haftasında Konyaspor, Galatasaray’ı konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çaldı. Onun yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Candaş Elbil yaptı. VAR'da ise Hollandalı Pol van Boekel görev aldı.

GALATASARAY’DA 1 EKSİK

Galatasaray, Faslı oyuncusu Hakim Ziyech’in sarı kart cezasından dolayı onun eksikliğinde sahaya çıktı. Kart cezalısı olan Ziyech, ligin son maçında takımını yalnız bırakmayarak tribünde yerini aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin 11'inde 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam; Nelsson, Kerem Demirbay ve sarı kart cezalısı Ziyech'in yerlerine; Abdülkerim Bardakçı, Berkan Kutlu ve Kerem Aktürkoğlu'nu görevlendirdi.

KONYASPOR 3 EKSİKLE SAHADA Yeşil-beyazlı ekipte Galatasaray maçında 3 eksik isim vardı. Metehan Mert, Yasir Subaşı, Marlos Moreno karşılaşmada görev alamadı. 49’UNCU KEZ KARŞILAŞACAK Konyaspor, rakibi Galatasaray ile 49’uncu kez karşılaşıyor. Bugüne kadar oynanan maçların 35’inde Galatasaray, 5’inde Konyaspor galip geldi. 9 maç ise berabere sonuçlandı. 24'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUK Galatasaray, Konyaspor karşısında en az 1 puan alması durumunda diğer maç sonuçlarına bakmaksızın 24'üncü şampiyonluğunu ilan edecek.