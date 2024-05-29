Açık kalan TIR'ın dorsesinin devirdiği EDS sistemi, minibüsün üzerine düştü: 1 ölü

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Rıfkı Küçükkuşçu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Küçükkuşçu'nun cesedi, otopsi işlemleri için Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. TIR şoförü Şükrü G. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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