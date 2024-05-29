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        Açık kalan TIR'ın dorsesinin devirdiği EDS sistemi, minibüsün üzerine düştü: 1 ölü

        KONYA'da TIR'ın açık kalan dorsesi, Elektronik Denetleme Sistemi'ne (EDS) çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 14:22 Güncelleme: 29.05.2024 - 14:25
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        Açık kalan TIR'ın dorsesinin devirdiği EDS sistemi, minibüsün üzerine düştü: 1 ölü
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        KONYA'da TIR’ın açık kalan dorsesi, Elektronik Denetleme Sistemi'ne (EDS) çarptı. Devrilen sistemin karşı şeritten ilerleyen minibüsün üstüne düşmesi sonucu sürücü Rıfkı Küçükkuşçu (47), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında, Konya-Karapınar kara yolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Şükrü G., idaresindeki 06 JOR 21 plakalı TIR’ın açık kalan dorsesi, kent girişindeki EDS’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasar alan sistem yola devrildi. Sistemin çelik direkleri bu sırada karşı şeritte ilerleyen Rıfkı Küçükkuşçu’nun kullandığı 42 VS 407 plakalı minibüsün üstüne düştü. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs yoldan çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Rıfkı Küçükkuşçu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Küçükkuşçu'nun cesedi, otopsi işlemleri için Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. TIR şoförü Şükrü G. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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