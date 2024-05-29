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        Karşı şeride geçip devrilen kamyon, işçi servisiyle çarpıştı: 14 yaralı

        KONYA'nın Beyşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu karşı şeride geçerek devrilen kamyon, işçi servis minibüsüne çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 22:43 Güncelleme: 29.05.2024 - 22:45
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        Karşı şeride geçip devrilen kamyon, işçi servisiyle çarpıştı: 14 yaralı
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        KONYA’nın Beyşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu karşı şeride geçerek devrilen kamyon, işçi servis minibüsüne çarptı. Kazada 14 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Beyşehir Antalya karayolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. R.Ç. yönetimindeki 28 K 0748 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi. Bu sırada seyir halinde olan A.Ö.K. idaresindeki 42 AUB 251 plakalı silah fabrikasının işçilerini taşıyan minibüs, devrilen kamyona çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şoförler R.Ç. ile A.Ö.K. ile 12 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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