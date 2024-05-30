EDS'nin minibüsün üzerine devrildiği ölümlü kazada TIR şoförü: Damper nasıl açıldı haberim yok

KONYA'da açık kalan dorsenin çarptığı Elektronik Denetleme Sistemi'nin (EDS) minibüsün üstüne devrilip sürücü Rıfkı Küçükkuşçu’nun (47) ölümüne neden TIR şoförü Şükrü G.'nin ifadesi ortaya çıktı. Şükrü G.'nin, "Damper açılmış, direğe çarptım. Araçtan indikten sonra direğin yıkıldığını ve bir aracın yoldan çıktığını gördüm. Damperin nasıl ve neden açıldığından haberim yok" dediği belirtildi.

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında, Konya-Karapınar kara yolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Şükrü G. idaresindeki 06 JOR 21 plakalı TIR'ın açık kalan dorsesi, kent girişindeki EDS'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasar alan sistem yola devrildi. Sistemin çelik direkleri bu sırada karşı şeritte ilerleyen Rıfkı Küçükkuşçu'nun kullandığı 42 VS 407 plakalı minibüsün üstüne düştü. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs yoldan çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Rıfkı Küçükkuşçu'nun öldüğünü belirledi. Polis, TIR şoförü Şükrü G.'yi gözaltına aldı. Rıfkı Küçükkuşçu’nun cenazesi, Konya Şehir Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Hocacihan Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 'DAMPERİ KAPATIP YOLA ÇIKTIM' TIR şoförü Şükrü G.'nin ifadesinde, "Kazanın meydana geldiği olay yerine yakın bir fabrikadan çıkarken, aracın damperini kapatarak yola çıktım. Seyir halinde olduğum sırada damper açılmış ve yol üzerinde bulunan EDS direğine büyük bir gürültü ile çarptım. Araçtan indikten sonra direğin yıkıldığını ve bir aracın yoldan çıktığını gördüm. Damperin nasıl ve neden açıldığından haberim yok" dediği bildirildi.