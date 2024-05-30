Konya'da silahlı borç- alacak kavgası: 4 yaralı

KONYA'da iki grup arasında çıkan borç- alacak tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi birbirlerini bacaklarından yaraladı.

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi Deresuyu Sokak’ta bulunan elektrik tesisat dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Halil Dilber ve arkadaşı Mevlüt Orhanlı, iş yerinde oturdukları esnada daha önce birlikte iş yaptıkları Mehmet Aktaş ve Metin Gülbahar dükkana geldi. Burada borç- alacak meselesinden çıkan tartışma, taraflar arasında bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Karşılıklı birbirine ateş açan iki gruptan 4 kişi bacaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Halil Dilber ve arkadaşı Mevlüt Orhanlı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Aktaş ve Metin Gülbahar ise kendi araçlarıyla Meram Tıp Fakültesi Hastanesine gitti. Her iki tarafın da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerindeki incelemenin ardından olayla ilgili inceleme başlattı.