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        'Fahiş fiyat denetimlerinde en sık karşılaşılan sorun, raf fiyatı ile kasa fiyatı uyumsuzluğu'

        KONYA'da Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri Kurban Bayramı öncesinde marketlerde denetim yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 13:40 Güncelleme: 04.06.2024 - 13:45
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        'Fahiş fiyat denetimlerinde en sık karşılaşılan sorun, raf fiyatı ile kasa fiyatı uyumsuzluğu'
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        KONYA’da Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri Kurban Bayramı öncesinde marketlerde denetim yaptı. Görevlilerin son 1 ayda yaptığı denetimlerde 415 firmanın 187’sine 722 bin 276 lira ceza kesildi. Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, “Kurban Bayramı öncesi tüketicilerimizin lehine işletmelerde denetimlerimizi daha da hızlandırmış durumdayız. Şu sıralar çok sık karşılaştığımız sorun ise raf fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki uyumsuzluk. Bununla ilgili günde 10-15 firmaya ceza yazıyoruz” dedi.

        Konya Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi. Görevliler manav, kasap ve temizlik reyonlarında bulunan temel ürünlerin etiket fiyatlarını kontrol etti, not aldı. Ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiketlerin değişim tarihine bakılarak, önceki fiyatlar da kontrol edildi. Meyve ve sebze reyonunda ise ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi üzerinden denetlendi. Bugün yapılan kontrolde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

        Konya’da 12 ekiple her gün denetim yapıldığını belirten Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, “Marketlerde etiketlerin olup olmadığına, etiket raf fiyatı arasındaki uyuma, etiketin üzerindeki ayırıcı işaretlere ve yerli logosu olup olmadığına bakmaktayız. Bunlardan herhangi biri eksik olursa 2 bin 200 lira ceza uygulamaktayız. Kurban Bayramı öncesi tüketicilerimizin lehine işletmelerde denetimlerimizi daha da hızlandırmış durumdayız. Tüketicilerimize şunu söyleyebilirim; herhangi bir market alışverişinde sorun yaşarlarsa 175 numaralı hattımız sürekli açık. Bize başvururlarsa hemen işlem başlatıyoruz. Şu sıralar çok sık karşılaştığımız sorun ise raf fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki uyumsuzluk. Bununla ilgili günde 10-15 firmaya ceza yazıyoruz” diye konuştu.

        187 FİRMAYA CEZA KESİLDİ

        Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri Konya genelinde, son 1 ayda 415 firma ve 7 bin 867 ürün denetledi. Görevliler, bu firmaların 187’sine 722 bin 276 lira ceza kesti. Denetlenen firmalarda 333 aykırı ürün tespit edildi.

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