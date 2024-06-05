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        Yolda yürüyen kişinin cep telefonunu çalan 2 şüpheli yakalandı

        KONYA'da Suriye uyruklu Halid Hac Hüseyin, yolda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan 2 kişi elindeki 64 bin TL değerindeki cep telefonunu alıp kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 11:39 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:45
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        Yolda yürüyen kişinin cep telefonunu çalan 2 şüpheli yakalandı
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        KONYA'da Suriye uyruklu Halid Hac Hüseyin, yolda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan 2 kişi elindeki 64 bin TL değerindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Polis çalışma sonucu telefonu çalanların Cihan Uzun (24) ve Abdullah Kaya (23) olduğunu belirledi. Yerleri tespit edilen 2 kişi, baskın sonucu yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

        Olay, 29 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Dursun Fakıh Sokak'ta meydana geldi. Halid Hac Hüseyin, yolda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan 2 kişi elindeki 64 bin TL değerindeki cep telefonunu alıp kaçtı. İhbar üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay yeri çevresi ve şüphelilerin kaçış güzergahlarındaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin 'hırsızlık' suçundan birer kaydı olan Cihan Uzun ve Abdullah Kaya olduğunu saptadı.

        TELEFONU 15 BİN TL'YE SATMIŞLAR

        Araştırmasını derinleştiren ekipler, şüphelilerin telefonu Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi’nde oturan Emir Ç.'ye (25) 15 bin TL'ye sattığını belirledi. Şüphelilerin, hırsızlığın gerçekleştiği bölgedeki bir çay ocağına sürekli gittiğini tespit eden polis, olay gününün ertesi günü çay ocağına baskın yaptı. Baskında Cihan Uzun hemen yakalanırken, polisi fark eden Abdullah Kaya ise koşarak kaçtı. Kaçarken önce yoldan geçen bir kadına çarpan Kaya, park halindeki bir otomobilin üzerine basıp, atlayarak ara sokaklara girdi. Yaklaşık 4 kilometre süren takip sonucu Kaya yakalandı. 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Çaldıktan sonra sattıkları cep telefonu ise sahibine geri teslim edildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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