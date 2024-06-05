Yolda yürüyen kişinin cep telefonunu çalan 2 şüpheli yakalandı

KONYA'da Suriye uyruklu Halid Hac Hüseyin, yolda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan 2 kişi elindeki 64 bin TL değerindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Polis çalışma sonucu telefonu çalanların Cihan Uzun (24) ve Abdullah Kaya (23) olduğunu belirledi. Yerleri tespit edilen 2 kişi, baskın sonucu yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, 29 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Dursun Fakıh Sokak'ta meydana geldi. Halid Hac Hüseyin, yolda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan 2 kişi elindeki 64 bin TL değerindeki cep telefonunu alıp kaçtı. İhbar üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay yeri çevresi ve şüphelilerin kaçış güzergahlarındaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin 'hırsızlık' suçundan birer kaydı olan Cihan Uzun ve Abdullah Kaya olduğunu saptadı.