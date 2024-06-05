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        Ekmek dağıtım kamyoneti alev alev yandı

        KONYA'nınKulu ilçesinde, ekmek dağıtım kamyoneti, seyir halinde çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 11:40 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:45
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        Ekmek dağıtım kamyoneti alev alev yandı
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        KONYA'nınKulu ilçesinde, ekmek dağıtım kamyoneti, seyir halinde çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kulu'dan Ömeranlı Mahallesi'ne ekmek götüren Deniz A. yönetimindeki 42 M 4949 plakalı kamyonette, saat 08.00 sıralarında Konya- Ankara kara yolu 140'ncı kilometre üzerinde yangın çıktı. Motordan çıkan alevleri fark eden Deniz A., kamyoneti emniyet şeridine park edip, itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kamyonetin yandığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri

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