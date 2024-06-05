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        İki kız kardeş, 4 saat arayla ölü bulundu

        KONYA'da Şerife Bedel (30), evlerine yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki sitesinin bahçesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 14:17 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:20
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        İki kız kardeş, 4 saat arayla ölü bulundu
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        KONYA'da Şerife Bedel (30), evlerine yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki sitesinin bahçesinde ölü bulundu. Vücudunda darp ya da yara izine rastlanılmayan Bedel'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek. Bedel'in kız kardeşi Gül Bedel (26) de evinde ölü bulundu. Gül Bedel'in hap içerek öldüğü belirlendi.

        Olay, saat 10.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. Sitede yaşayanlar, bahçede hareketsiz halde yatan kadını görünce polise haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adının Şerife Bedel olduğu belirlenen kadının öldüğü anlaşıldı. Bedel'in, ailesiyle oturduğu evin, yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Malazgirt Mahallesi Cumba Sokak'ta olduğu belirlendi. Gül Bedel'in cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü. Vücudunda darp ya da yara izine rastlanılmayan Bedel'in kesin ölüm nedeni, otopsi sonrası belirlenecek.

        Bu sırada, Şerife Bedel'in kardeşi Gül Bedel'in de saat 06.30 sıralarında evlerinde ölü olarak bulunduğu öğrenildi. Gül Bedel'in, hap içerek yaşamına son verdiği tespit edildi. Polis, iki kardeşin ölümünü araştırmak için çalışma başlattı.

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