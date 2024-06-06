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        Başına termosla vurarak kurtulduğu bıçaklı taciz şüphelisi, 1,5 saat sonra bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olmuş

        KONYA'datakip ettiği üniversite öğrencisi N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 12:01 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:05
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        Başına termosla vurarak kurtulduğu bıçaklı taciz şüphelisi, 1,5 saat sonra bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olmuş
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        KONYA'datakip ettiği üniversite öğrencisi N.Ü.'ye (24) bıçakla saldırdığı iddia edilen Ali A.'nın (23), bu olaydan 1,5 saat sonra otomobili ile çarptığı bisikletteki mimar Cihan Mert'in (31) öldüğü ortaya çıktı. Taciz şüphelisi olarak arandığı sırada 'Kazaya karıştım' diyerek kendisini ihbar eden Ali A. tutuklanırken, DHA'ya konuşan N.Ü. "Elindeki bıçağı sol bileğime dayadı ve bana 'Gel bakalım şöyle' dedi. Elim kahve dolu termos vardı. Kurtulmak için kafasına 4-5 kez vurdum" dedi.

        Olay, 4 Haziran'da Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki Kredi Yurtlar Kurumu'nun önünde meydana geldi. Üniversite öğrencisi N.Ü., saat 06.00 sıralarında okuluna gitmek için yurttan çıkıp, yürümeye başladı. Bir süre sonra N.Ü., bir otomobilin kendisini takip ettiğini fark etti. N.Ü. hızlanırken, otomobil de ara sokağa girdi. İddiaya göre; araçtan inen kişi, elinde bıçakla koşarak N.Ü.'nün yanına geldi. Şüpheli, bıçağı N.Ü.'nün sol bileğine dayayarak tacize kalkıştı. N.Ü. de elindeki kahve dolu termosla şüphelinin başına 4-5 kez vurup, çığlık attı. Bunun üzerine şüpheli kaçarken, N.Ü. polise gidip, şikayetçi oldu.

        KAZA YAPTIKTAN SONRA KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

        Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, aynı gün Ali A. adlı bir kişi kazaya karıştığını belirtip, kendisini ihbar etti. İhbar sonrası Abdülhamit Han Caddesi'ne giden polis, Ali A.'yı aracının yanında buldu. Selahattin Eyyubi Mahallesi Tiftikçi Sokak'ta 07 AKS 956 plakalı otomobili ile bisiklete çarpıp, mimar Cihan Mert'in ölümüne neden olan Ali A.'nın, N.Ü.'nün taciz iddiasıyla şikayetçi olduğu şüpheli olduğu anlaşıldı. Ali A.'nın, taciz olayından 1,5 saat sonra kazaya karıştığı tespit edildi. Taciz iddiası ile kazadan önce de gasp olayına karıştığı belirlenen Ali A. gözaltına alındı. 3 suçtan hakkında işlem yapılan Ali A. tutuklandı.

        'HIZLI BİR ŞEKİLDE KOŞTU'

        DHA'ya konuşan N.Ü., yaşadıklarını anlattı. N.Ü., "Okula gitmek için yurttan çıkmış, yürüyordum. Birkaç dakika sonra takip edildiğimi fark ettim ve hızlandım. Beni takip eden kişi, fark etmiş olacak ki beni geçti. Yoluma devam ettim. Beni takip eden otomobili, bir sokağın arasına park ederken gördüm. Otomobilden zayıf, uzun boylu birisi indi. Elinde bıçak olduğunu gördüm. Benim üzerime hızlı bir şekilde koştu. Ne yapacağımı bilemeyip, sırtımı bir evin duvarına yasladım. Elindeki bıçağı sol bileğime dayadı ve bana 'Gel bakalım şöyle' dedi. Elim kahve dolu termos vardı. Kurtulmak için kafasına 4-5 kez vurdum. Bu sırada birinin bana yardım etmesi için çığlık attım. Koluma bıçak dayayan kişi kaçtı. Balkonda bulunan bir teyze, bana yardım edemeyeceğini söyledi. Kaçmak için girdiğim bir sokakta, tesadüfen orada oturduğunu ve çığlıklarıma çıkan bir polis memuru beni evine aldı. O sayede kurtuldum. O gün ölmedim ama o kişi, başkasına otomobiliyle çarparak öldürmüş" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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