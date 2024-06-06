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        4 saat arayla ölü bulunan kız kardeşlerden abla da hap içmiş

        KONYA'da, önce Gül Bedel'in (26) evde, yaklaşık 4 saat sonra da ablası Şerife Bedel'in (30) bir site bahçesinde ölü bulunmasının ayrıntıları ortaya çıkıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 17:35 Güncelleme: 06.06.2024 - 17:40
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        4 saat arayla ölü bulunan kız kardeşlerden abla da hap içmiş
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        KONYA'da, önce Gül Bedel'in (26) evde, yaklaşık 4 saat sonra da ablası Şerife Bedel'in (30) bir site bahçesinde ölü bulunmasının ayrıntıları ortaya çıkıyor. Gül Bedel gibi Şerife Bedel'inde yüksek dozda hap içerek öldüğü belirlendi. İki kardeş, bugün toprağa verildi. Soruşturmada ailenin ifadesine başvurulacak.

        Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Cumba Sokak'ta ailesiyle oturan bekar Gül Bedel, dün saat 06.30 sıralarında evde hareketsiz halde bulundu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Gül Bedel'in, yüksek dozda hap içerek yaşamına son verdiğini tespit etti. Gül Bedel'in cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Bu olaydan yaklaşık 4 saat sonra da aynı mahallede Eyüp Sultan Caddesi'ndeki sitenin bahçesinde bir kadın, yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla adrese giden polis, adının Şerife Bedel olduğu tespit edilen kadının öldüğünü saptadı. Bekar olan Bedel'in de cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Şerife Bedel'in de otopsisinde yüksek dozda hap içerek öldüğü belirlendi. İki kız kardeş, bugün, Yazır Mahalle Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Savcılık tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında da Bedel ailesi fertlerinin ifadelerine başvurulacağı belirtildi.

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