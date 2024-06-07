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        Selçuklu sultanlarının sikkeleri 'Darü'l-Mülk' sergisinde

        SELÇUKLU Devleti sultanları 1'inci Rükneddin Mesud'dan, 2'nci Gıyaseddin Mesud dönemine kadar tüm sultanların bastırdığı sikkeler, Konya'daki Darü'l-Mülk Sergi Sarayı'nda sergileniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 11:10 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:16
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        Selçuklu sultanlarının sikkeleri 'Darü'l-Mülk' sergisinde
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        SELÇUKLU Devleti sultanları 1’inci Rükneddin Mesud’dan, 2’nci Gıyaseddin Mesud dönemine kadar tüm sultanların bastırdığı sikkeler, Konya’daki Darü’l-Mülk Sergi Sarayı’nda sergileniyor. Her biri tek örnek olan sikkelerin özenle korunduğunu belirten sergi sorumlusu Hülya Acar, “Bu eserler bizim için sanat eseri olmakla birlikte tarihi belge niteliği taşıdığı için de önemli. Biz Selçuklu Devleti'nin sınırlarının nereye kadar uzandığını, sosyoekonomik durumunun ne olduğunu, hangi sultanların bağımsızlığını ilan etmiş ve para darbettirmiş olduğunu bu paraların üzerindeki bilgilerden öğrenebiliyoruz” dedi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2017-2023 yılları arasında hayata geçirilen, 'Türkiye Selçukluları Konya Hanedan Türbesi'ndeki Naaşların Tanzimi Projesi'nin (tasnif, tedvin, teçhiz, tekfin, adli bilimler, osteoarkeolojik inceleme, yeniden yüzlendirme, 3D, uygulamalı heykeltıraşlık ve sergileme) sonrasında 13 Selçuklu sultanının yüzü ve bedenleri Arkeolog Dr. Emel Akpolat’ın çalışması sonucu gerçeğe uygun silikon heykellerine dönüştürüldü. Heykeller de Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Darü'l-Mülk Sergi Sarayı'nda ziyarete açıldı. Sergi sarayında aynı zamanda Bahadır Kalaycı koleksiyonu olan Selçuklu Devleti sultanları 1’inci Rükneddin Mesud’dan, 2’nci Gıyaseddin Mesud dönemlerine kadar tüm sultanların darbettirdiği sikkeler sergilenmeye başlandı.

        ‘TARİHİ BELGİ NİTELİĞİ TAŞIYOR’

        Sergideki sikkelerin Selçuklu Devleti ile ilgili birçok bilgiyi de açığa çıkardığını söyleyen Hülya Acar, “Bu serginin tamamı bir koleksiyonere ait Bahadır Kalaycı koleksiyonudur. Toplamda 2 bin 764 tane orijinal sikke bulunmakta. Her biri tek örnek ve 31 adet standa yerleştirildi. Ziyaretçilerimizin hem ön yüzünü hem arka yüzünü görebilecekleri şekilde ve karekodları da mevcut. Yani paraların detaylı bilgilerini de buralardan karekodu okutarak bulabiliyorlar. Hem Türkçe hem İngilizce olarak bütün ziyaretçilere yönelik hazırlandı. Aynı zamanda sergide bu eserler bizim için hem sanat eseri olmakla birlikte bir de tarihi belge niteliği taşıdığı için önemli. Biz Türkiye Selçuklu Devleti'nin sınırlarının nereye kadar uzandığını, sosyoekonomik durumunun ne olduğunu, hangi sultanların bağımsızlığını ilan etmiş ve para darbettirmiş olduğunu bu paraların üzerindeki bilgilerden öğrenebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

        ÖZENLE KORUNUYOR

        Her biri tek örnek olan sikkelerin özenle korunduğunu söyleyen sergi sorumlusu Hülya Acar, “Üzerinde Darü'l- Mülk yazıyor olması çok önemli. Çünkü Konya'nın ünvanlarından bir tanesi. Atlı süvari figürleri ellerinde mızrakla pars avlarken o figürü resmetmiş olmaları o döneme ait, o dönemin teknolojisine baktığımızda müthiş bir şey. Bir güvenlik görevlisi arkadaşımız oluyor. Ziyaretçilerimiz sergiyi gezerken mutlaka tedbir alıyoruz. Eserler, alarm sistemimiz ve güvenlik görevlilerimiz ile 7 gün 24 saat korunuyor” diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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