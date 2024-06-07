Parkta yürüyen Rümeysa, sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı

Olay, saat 11.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Muhammed İkbal Parkı’nda meydana geldi. Rümeysa Kaçar, parkta yürürken, sokak köpekleri saldırıp, sol bacağını ısırdı. Çevredekilerin yardımıyla köpekler bölgeden uzaklaştırıldı. İhbarla, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Kaçar, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

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