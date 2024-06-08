Konya'da evinde ölü bulunan kadının eşi tutuklandı

KONYA'da 2 gün önce evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan 1 çocuk annesi Hediye Kocatürk'ün (42), gözaltına alınan eşi Emin Kocatürk (47), çelişkili ifadeleri sonrası tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan Afganistan uyruklu 5 kişi ise yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçen çarşamba saat 20.30 sıralarında, Karapınar ilçesi Yelekli Yaylası'nda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen, Hediye Kocatürk’ün evde kanlar içinde olduğu ve intihar etmiş olabileceği ihbarıyla adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kocatürk'ün başından ve göğsünden tabancayla vurulduğunu ve öldüğünü belirledi. Polis, olayda kullanılan tabancayı da evde buldu.