Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da evinde ölü bulunan kadının eşi tutuklandı

        KONYA'da 2 gün önce evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan 1 çocuk annesi Hediye Kocatürk'ün (42), gözaltına alınan eşi Emin Kocatürk (47), çelişkili ifadeleri sonrası tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 12:58 Güncelleme: 08.06.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da evinde ölü bulunan kadının eşi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'da 2 gün önce evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan 1 çocuk annesi Hediye Kocatürk'ün (42), gözaltına alınan eşi Emin Kocatürk (47), çelişkili ifadeleri sonrası tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan Afganistan uyruklu 5 kişi ise yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, geçen çarşamba saat 20.30 sıralarında, Karapınar ilçesi Yelekli Yaylası'nda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen, Hediye Kocatürk’ün evde kanlar içinde olduğu ve intihar etmiş olabileceği ihbarıyla adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kocatürk'ün başından ve göğsünden tabancayla vurulduğunu ve öldüğünü belirledi. Polis, olayda kullanılan tabancayı da evde buldu.

        Hediye Kocatürk'ün cansız bedeni, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, çelişkili ifadeleri nedeniyle Hediye Kocatürk'ün eşi Emin Kocatürk ile olayla bağlantıları olabileceği değerlendirilen, aynı yaylada çalışan Afganistan uyruklu 5 kişiyi gözaltına aldı. Hediye Kocatürk, otopsi sonrası Apak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Emniyette ifadelerine başvurulan şüphelilerden Hediye Kocatürk'ün eşi Emin Kocatürk'ün, olay saatinde evde olmadığını, yanında çalıştırdığı işçileri evlerine bıraktığını, eve döndüğünde eşini kanlar içinde bulduğunu söylediği öğrenildi. İfadelerinin ardından Emin Kocatürk ile aynı yaylada çalışan 5 Afgan, adliyeye sevk edildi. Emin Kocatürk tutuklanırken, 5 Afgan yurt dışı çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan polisin topladığı deliller ve tabancanın balistik incelemeleri de adli tıp kurumuna gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        "Sadeleştirme adımlarımız sürecek"
        "Sadeleştirme adımlarımız sürecek"
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı başladı!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı başladı!
        YKS'nin ilk oturumu TYT tamamlandı
        YKS'nin ilk oturumu TYT tamamlandı
        Müfredat değişikliğinin gizli bir ajandası mı var? Dünkü toplantıdan çarpıcı notlar…
        Müfredat değişikliğinin gizli bir ajandası mı var? Dünkü toplantıdan çarpıcı notlar…
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Kan davasında öğretmeni öldürmüştü! Tek cümle söyledi!
        Kan davasında öğretmeni öldürmüştü! Tek cümle söyledi!
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        2 çocuk annesini otomobilinde öldürdü! Adana'da dehşet!
        2 çocuk annesini otomobilinde öldürdü! Adana'da dehşet!
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Gündüz tek, akşam Rafael
        En acı realite şov
        En acı realite şov
        Zorunlu trafik sigortasında zam oranı belli oldu
        Zorunlu trafik sigortasında zam oranı belli oldu
        Kıdem tazminatından feragat edilir mi?
        Kıdem tazminatından feragat edilir mi?
        Para sorununa karşı stratejiler
        Para sorununa karşı stratejiler
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı
        Ahengi bozan o sevgili
        Ahengi bozan o sevgili

        Benzer Haberler

        Konya ve çevre illerde YKS'nin ilk oturumu başladı
        Konya ve çevre illerde YKS'nin ilk oturumu başladı
        Seydişehir'de konser etkinliği düzenlendi
        Seydişehir'de konser etkinliği düzenlendi
        Karapınar'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Karapınar'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Konya'da 2 servis aracının çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
        Konya'da 2 servis aracının çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
        Kadınhanı ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu
        Kadınhanı ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu
        Konya'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı
        Konya'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı