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        Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Erol Büyükfişenk (55), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 10:53 Güncelleme: 10.06.2024 - 10:55
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        Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Erol Büyükfişenk (55), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında, Seydişehir-Bozkır yolu Dumlupınar kavşağında meydana geldi. Mustafa A. yönetimindeki 42 ATM 134 plakalı kamyonet, kavşakta Erol Büyükfişenk'in kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan ve başında kask bulunmayan Büyükfişenk yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Büyükfişenk, sağlık görevlilerin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Mustafa A., gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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