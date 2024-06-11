Eski eşi ile kızını öldüren ve 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası alan diş teknisyeni: Ben saygın bir insandım

KONYA'da, başka erkekle görüştüğü iddiasıyla tartıştığı, boşandığı Ayşe Gezer (35) ile o sırada evde olan kızı Gözde Nur Doğan'ı (17) av tüfeğiyle vurarak öldüren diş teknisyeni Bekir Doğan (44), 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Doğan, ''Çok pişmanım keşke böyle bir şey olmasaydı, ben saygın bir insandım'' dedi.

Diş teknisyeni Bekir Doğan, 30 Aralık 2023'te saat 09.00 sıralarında, boşandığı Ayşe Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan'ı, kaldıkları Seydişehir ilçesi Ulukapı Mahallesi 154263 Sokak’taki evlerinde av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından polise gidip teslim olan Doğan, tutuklandı. Ayşe Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan, yan yana toprağa verildi. Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Bekir Doğan hakkında 'Boşandığı eski eşi kasten öldürme' ile kızı için 'Alt soydan akrabayı kasten öldürme'den 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

'HEDEF GÖZETMEKSİZİN ATEŞ ETTİM' Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Bekir Doğan, nisan ayında görülen ilk duruşmadaki savunmasında eski eşi Ayşe Doğan'ın, teyzesinin kızı olduğunu, severek evlendiklerini ve bu evlilikten 3 çocuklarının bulunduğunu, eşi ve kızı hakkında uygunsuz konuşmalar duyduğu için de boşandığını söyledi. Doğan, ''Olay günü, eski eşimle, dedikodusu olan İsmail K.'nin babasını gördüm. Oğlunun eşimden uzak durmasını söyledim. İş yerine gittim. Orada eşimi arayıp, hakkında dedikodu olduğunu söyledim. O da dedikodudan ibaret olduğunu belirterek, 'Yok öyle bir şey. Akşam eve gel. Kendi gözünle gör' dedi. Akşam eve gittim. Normal karşıladılar. Yatma zamanı geldiğinde 'Gitme kal burada' dedi” diye konuştu.

Sabah uyandıklarında tartıştıklarını, eşinin kendisine, 'Hak ettiğin için aldattım' dediğini öne süren Doğan, odadan çıkıp, dış kapıya yürüdüğünü, arabanın yanına geldiğini, oradan uzaklaşma niyetinde olduğunu belirterek, ''Arabanın bagajındaki tüfek aklıma geldi. Asabiyet içindeydim, gergindim. Ayşe'nin erkekliğime söylediği laf zoruma gitti. Şuur bulanıklığı yaşadım. Bagajdaki tüfekle yukarı çıktım. Kapı aralıktı ve içeri yatak odasına girdim. Ayşe yataktaydı. Hedef gözetmeksizin ateş ettim. Maksadım öldürmek değil yaralamaktı. Öldürme amacım olsaydı, kafasına sıkardım. Odadan çıkarken, kızım Gözde Nur, 'Ne oluyor baba' dedi. Oda kapısı açıktı, onun da ayaklarına doğru ateş ettim. Tüfek sarsılması sonucu ölüm meydana geldi. Kızımı öldürme kastım yoktu, yaralama kastım vardı" dedi.

YATAKLARINDA UYURKEN ÖLDÜRMÜŞ Cumhuriyet savcılığı da mütalaasında Bekir Doğan'ın, eşini aldattığı iddiasıyla öldürdüğünü belirterek, ''Sanığın, aynı günün gecesinde birlikte uyuduğu eşinin yanından ayrılarak, araca bindikten sonra kendisini aldattığı düşüncesiyle ikamete geri dönerek, tüfekle önce yatakta yatmakta olan eski eşi Ayşe Gezer'i vurarak öldürdüğü, daha sonra ikametten ayrılırken seslere uyanan kızı Gözde Nur Doğan'ı, aralarında hiçbir konuşma geçmemesine rağmen tüfekle vurarak öldürdüğü, her ne kadar sanık, eşiyle sabah tartıştıklarını söylese de, alt komşuları tartışma sesi duymadıkları, sadece 3-4 el tüfeğin ateşlenmesi nedeniyle ses duydukları, bu nedenle sanığın haksız tahrikten yararlanmak için tartıştıklarını söylediği değerlendirdi'' denildi.

İki kişinin yataklarında uyurken öldürüldüğü ve herhangi bir tartışma yaşanmadığının anlaşıldığını belirtilerek, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Bugün görülen 2'nci celse duruşmasında da savcılık mütalaasını yeniledi. Tutuklu Bekir Doğan, mahkemedeki son savunmasında, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve evliliklerinde yaşadıkları tartışmalarda eşinin ağlayarak kendinden özür dilediğini belirterek, ''Çok pişmanım, keşke böyle bir şey olmasaydı. Ben saygın bir insandım. Ağlayarak benden özür dilerdi, evliliğimiz böyle ilerledi. Şu an cezaevinde hala ağlıyorum, çocuklarımı öksüz bıraktım diye üzülüyorum, vicdanınıza bırakıyorum” dedi.