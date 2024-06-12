Sarıkeçili Yörükleri, Toros Dağları'nda

MERSİN'in Bozyazı ilçesinden nisanda develerle yola çıkıp Konya'da Toros Dağları eteklerinde develeri ve keçileriyle konar-göçer hayatı süren Sarıkeçili Yörükleri, yaz ayını ormanda, hayvanlarını besleyerek geçiriyor. Yıllardır atalarının geleneğini sürdürdüğünü belirten Ali Uçar (72), "Orta Asya'dan develerimizle, hayvanlarımızla göçtüğümüzde Konya'ya gelmişiz. Ben bu nesli sürdürüyorum, geleneğim de budur. Bizden önceki nesil de ömrünü dağda geçirdi, biz de doğduğumuzdan beri dağlardayız. Şehir yaşamına karışmak istemedik. Çünkü hayvanlarımız var. 10 çocuğum var, hepsini dağlarda büyüttüm" dedi.

Ailesiyle atalarından gelen konar-göçerlik geleneğini sürdüren 10 çocuk babası Ali Uçar, eşi, kızı, damadı ve torunuyla ilkbaharda Bozyazı'dan 20 devesi ve onlarca küçükbaşıyla yola çıkıyor. Yol boyunca çadır kurup mola vererek, Konya'nın Hadim ilçesindeki Aladağ'a kadar gelen Uçar ailesi, yaz aylarını burada geçirip, hayvanlarını otlatıyor. Hayvanlardan elde ettikleri süt ürünlerini depolayarak kış mevsimi yaklaşınca da tekrar Mersin'e dönmek için yola koyuluyor.

'GÖREVLİLER MÜSAİT YERLERİ GÖSTERİYOR'

Yörük geleneğini sürdürdüğünü anlatan Ali Uçar, "Bahar aylarında Mersin'den hareket eder, Konya Toros Dağları yaylalarına çıkarız. Son zamanlarda Ağaççı Yaylası'na geliyoruz. Orman işletme şefliği görevlileri sağ olsun müsait yerleri gösteriyor, onların sayesinde biz hayvanlarımızı otlatıyoruz. Bizim aslımız Konya'dan Mersin'e göç etmiş. Biz dedelerimizden duyuyorduk. Yeni nesil bunu bilmez. Konya'nın aslı Yörük. Oradan her yere dağılmışız. Orta Asya'dan develerimizle, hayvanlarımızla göçtüğümüzde Konya'ya gelmişiz. Ben bu nesli sürdürüyorum. Geleneğim de budur. Bizden önceki nesil de ömrünü dağda geçirdi, biz de doğduğumuzdan beri dağlardayız. Şehir yaşamına karışmak istemedik çünkü hayvanlarımız var. 10 çocuğum var hepsini dağlarda büyüttüm" diye konuştu.