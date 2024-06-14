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        Konya'da restoranda yangın

        KONYA'nınEreğli ilçesinde bir restoranda yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 10:30 Güncelleme: 14.06.2024 - 10:35
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        Konya'da restoranda yangın
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        KONYA'nınEreğli ilçesinde bir restoranda yangın çıktı. İş yerini hızla saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında restoranın büyük bölümü kullanılamaz duruma geldi.

        Ereğli- Konya kara yolu üzerindeki bir restoranda, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Büyüyen alevler, hızla iş yerine sardı. Çalışanların ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Restoranın büyük bir bölümü kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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