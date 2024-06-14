Konya'da restoranda yangın

Ereğli- Konya kara yolu üzerindeki bir restoranda, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Büyüyen alevler, hızla iş yerine sardı. Çalışanların ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Restoranın büyük bir bölümü kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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