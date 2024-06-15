Sağlık Bakanlığı'ndan geçiş güzergahında ambulans helikopterli önlem

SAĞLIK Bakanlığı, Kurban Bayramı nedeniyle trafiğin yoğun olduğu Ankara, Aksaray, Konya ve Kırıkkale kara yolunu bağlayan Kulu Kavşağı’nda ambulans helikopter ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'ni (UMKE) hazırda bekleterek önlem aldı. Bayram tatilini Akdeniz kıyılarında geçirmek isteyenler ise Ankara-Konya yolunda yoğunluk oluşturdu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla kara yollarında araç yoğunluğu başladı. Sağlık Bakanlığı, Ankara, Aksaray, Konya ve Kırıkkale kara yolunu bağlayan Kulu Kavşağı’nda ambulans helikopter ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'ni (UMKE) hazırda bekleterek önlem aldı. Tatilini Akdeniz kıyalarında geçirmek isteyenler, geçiş güzergahı olması nedeniyle Ankara-Konya kara yolunun Kulu ilçesinde yoğunluk oluşturdu. Bu bölgelerde trafik polisi ekipleri, önlem alarak olası kazaların önüne geçmeye çalışıyor.