Konya'da izinsiz kurban pazarında kaçak kesim

KONYA'da besiciler tarafından izinsiz olarak kurulan hayvan pazar yerinde kurbanlıklar, hijyen olmayan ortamda kesildi.

Tüm yurtta olduğu bugün Konya'da da Kurban Bayram dolayısıyla kurbanlık hayvanların kesimi yapıldı. Belediyeler ise daha önce hayvan pazarı ile kesim yapılacak yerleri belirleyip, duyurdu. Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde, besiciler tarafından izinsiz olarak hayvan pazarında, kurbanlık hayvan satışı yapıldı. Kurbanlığını alan kişiler de aldıkları yerde hijyen olmayan ortamda hayvanlarını kestirdi.