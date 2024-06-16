Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
KONYA'nın Güneysınır ilçesinde serinlemek için gölete giren Hasan Yön (15), yaşamını yitirdi.
KONYA'nın Güneysınır ilçesinde serinlemek için gölete giren Hasan Yön (15), yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'dan ailesiyle birlikte tarlalarda çalışmak üzere Güneysınır ilçesine gelen Hasan Yön, bugün iki arkadaşıyla birlikte Kızılöz Göletine gidip, serinlemek için suya girdi. Yön, suda kaybolunca arkadaşları, durumu çevredekilere bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma, sağlık ve itfaiyeye bağlı su altı arama ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, yaptıkları arama çalışması sonucu Yön'ün cansız bedenini sudan çıkardı. Yön'ün cesedi otopsi için Güneysınır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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