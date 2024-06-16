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        Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

        KONYA'nın Güneysınır ilçesinde serinlemek için gölete giren Hasan Yön (15), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 20:50 Güncelleme: 16.06.2024 - 20:55
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        Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
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        KONYA'nın Güneysınır ilçesinde serinlemek için gölete giren Hasan Yön (15), yaşamını yitirdi.

        Şanlıurfa'dan ailesiyle birlikte tarlalarda çalışmak üzere Güneysınır ilçesine gelen Hasan Yön, bugün iki arkadaşıyla birlikte Kızılöz Göletine gidip, serinlemek için suya girdi. Yön, suda kaybolunca arkadaşları, durumu çevredekilere bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma, sağlık ve itfaiyeye bağlı su altı arama ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, yaptıkları arama çalışması sonucu Yön'ün cansız bedenini sudan çıkardı. Yön'ün cesedi otopsi için Güneysınır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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