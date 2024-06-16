Bakan Yerlikaya: Bayramlar, kardeşliğin yoğunlaştığı günlerdir (2)

'DÜNYANINEN GÜVENLİ ŞEHİRLERİ BİZİM ŞEHİRLERİMİZ OLACAK'

Kurban Bayramını baba ocağı Konya’da geçiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Valilik tarafından düzenlenen bayramlaşma törenin ardından AK Parti İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Yerlikaya, “Biz başta terör örgütü olmak üzere, tüm terör örgütlerine, organize suç örgütlerine, sözüm ona şehir eşkıyası diye kibirlenenlere, zehir tacirlerine, düzensiz göç ve bunlara vesile olan kaçakçı organizatörlerine ve suçun küçüğü büyüğü yok diyoruz. Her zaman kişilere ve mallara karşı işlenen suçlara da biz kendimizle yarış halinde olmaya, güvenlik kuvvetlerindeki kıymetli jandarma, emniyet ve sahil güvenliğindeki arkadaşlarımızla beraber, gece gündüz demeden, durmadan, duraksamadan devam edeceğiz. Sizin destek ve dualarınız bizim en büyük heyecanımız. Bunu da görüyoruz ve size layık olmak için de Cenab-ı Allah biliyor ki, hasbi olarak gayret gösteriyoruz. Çok çok ama çok daha iyi olacağız. Bunu göreceksiniz, hep beraber göreceğiz. Dünyanın en huzurlu, dünyanın en güvenli şehirleri Allah'ın izniyle bizim şehirlerimiz olacak, olmaya da devam edecek. Bunu gösterecek bir duruşumuz var ve milletimizin de desteği var.” dedi.