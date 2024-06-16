Bakan Yerlikaya: Bayramlar, kardeşliğin yoğunlaştığı günlerdir (3)

Kurban Bayramı’nı baba ocağı Konya’da geçiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 Ekim 2023 tarihinde Pençe Kilit Harekat Bölgesinde Şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman operasyonunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya'nın ailesini ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, ziyarete ilişkin 'x' adlı sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, 'Şehidimizin makamı ali olsun. Bizlere bu toprakları vatan kılan şehitlerimizin aziz hatıraları asla unutulmayacak' ifadesini kullandı.

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