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        Bakan Yerlikaya: Bayramlar, kardeşliğin yoğunlaştığı günlerdir (3)

        ŞEHİTAİLESİNİ ZİYARET ETTİ Kurban Bayramı'nı baba ocağı Konya'da geçiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 Ekim 2023 tarihinde Pençe Kilit Harekat Bölgesinde Şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman operasyonunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya'nın ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 22:12 Güncelleme: 16.06.2024 - 22:15
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        Bakan Yerlikaya: Bayramlar, kardeşliğin yoğunlaştığı günlerdir (3)
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        ŞEHİTAİLESİNİ ZİYARET ETTİ

        Kurban Bayramı’nı baba ocağı Konya’da geçiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 Ekim 2023 tarihinde Pençe Kilit Harekat Bölgesinde Şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman operasyonunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya'nın ailesini ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, ziyarete ilişkin 'x' adlı sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, 'Şehidimizin makamı ali olsun. Bizlere bu toprakları vatan kılan şehitlerimizin aziz hatıraları asla unutulmayacak' ifadesini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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