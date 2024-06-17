Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Emekli orman muhafaza memuru: 30 binin üstünde ağaç diktim

        KONYA'daorman muhafaza memuru olarak görev yaptığı 3 köyde yol kenarlarına, cami bahçelerine ve mezarlıklarına on binlerce ağaç diken Ahmet Akdeniz (76), emekli olduktan sonra döndüğü memleketinde de ağaç dikmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 10:39 Güncelleme: 17.06.2024 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli orman muhafaza memuru: 30 binin üstünde ağaç diktim
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'daorman muhafaza memuru olarak görev yaptığı 3 köyde yol kenarlarına, cami bahçelerine ve mezarlıklarına on binlerce ağaç diken Ahmet Akdeniz (76), emekli olduktan sonra döndüğü memleketinde de ağaç dikmeye devam ediyor. Akdeniz, "Tabiat aşığı bir adamım. 'Ölürsem bu ağaçlar beni hatırlatır', dedim. Kaç tane ağaç ektim, hesabını yapamadım ama şimdiye kadar diktiğim ağacın sayısı 30 bini geçmiştir. Bir dağın yamacını tamamen ağaçla kapladım" dedi.

        Karatay ilçesi kırsalında bulunan Kızılcakuyu, Karadona ve Akbaş mahallesinde orman muhafaza memurluğu yapan 5 çocuk babası Ahmet Akdeniz, görev yaptığı 3 mahallenin yolları, cami bahçelerine ve mezarlıklarına on binlerce badem, dut ve vişne ağacı ekti. Akdeniz, emekli olduktan sonra memleketi Taşkent ilçesi Balcılar Mahallesi'ne döndü. Eşi Selime Akdeniz yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle sürekli tedavi görmesi için Konya'daki çocuklarının yanında kaldığından yalnız yaşayan Ahmet Akdeniz, mahallesinin etrafındaki yol kenarlarına, mezarlıklara, dağ ve tepelere de ağaç dikti. Ağaç dikmeyi kendine görev edindiğini ifade eden Akdeniz, "Görev yaptığım köylerde hafta sonları yapacak iş bulamıyordum. Köy halkına etraftaki dağlara badem ekeceğimi söyledim. 'Buradan gidersem, bu ağaçlar beni hatırlatır' dedim. Onlar su olmadığı için ağaç dikmek istemedi, ama tüm ağaçları kendim ektim" dedi.

        'BİR BAKTIM HER YER ORMAN OLMUŞ'

        Şimdiye kadar diktiği ağaçların tam sayısını hatırlayamadığını, 30 binin üzerinde ağacı toprakla buluşturduğunu anlatan Akdeniz, "Tabiat aşığı bir adamım. 'Ölürsem bu ağaçlar beni hatırlatır', dedim. Kaç tane ağaç ektim, hesabını yapamadım ama şimdiye kadar diktiğim ağacın sayısı 30 bini geçmiştir. Bir dağın yamacını tamamen ağaçla kapladım. Aradan zaman geçti, Konya'ya döndüm. Oradaki tanıdıklarım beni alıp, görev yaptığım köylere götürdüler. 'Şu ağaçlara bir bak' dediler. Bir baktım, her yer orman olmuş. 'Dikenden Allah razı olsun' dedim. 'Bu ağaçlar senin diktiklerin' dediler. Orada Allah'a hamdettim. Emekli olup, kendi köyüme döndüm. Balcılar köyünün etrafına meyve ağaçları ve meşe palamudu diktim. Buradaki mezarlıkta her bir mezarın yanına vişne, dut ağacı diktim" diye konuştu.

        'ESERSİZ İNSANI KİMSE ANMAZ'

        Diktiği ağaçların meyvelerini insanların ve hayvanların yiyebilecek olmasının kendisini mutlu ettiğini ifade eden Akdeniz, şunları söyledi: "Yoldan gelip geçen çocuklar, hayvanlar yiyecek diye bu görevi üstlendim. Orman bekçisi olduğumda 3 köyde çalıştım. Oradan insanlar beni arayıp, 'Sen gittin ama diktiğin ağaçların olmasa seni unuturduk' diyorlar. O ağaçlar kuruyuncaya kadar çoluk çocuk meyvesini yer, beni hatırlar. Bu dünya gelir, geçer. İnsan eseriyle anılır. Esersiz insanı kimse anmaz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memuru ailesini katletti!
        Polis memuru ailesini katletti!
        Yürek yakan olay! Denize düşen kızını kurtarmak istedi!
        Yürek yakan olay! Denize düşen kızını kurtarmak istedi!
        Kavurucu sıcaklara dikkat!
        Kavurucu sıcaklara dikkat!
        Mourinho'nun prensleri!
        Mourinho'nun prensleri!
        Bu bayram da kendimizi kestik! Acemi kasap bilançosu!
        Bu bayram da kendimizi kestik! Acemi kasap bilançosu!
        Öncelik sağ bekte
        Öncelik sağ bekte
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Hac sırasında sıcak hava can aldı
        Hac sırasında sıcak hava can aldı
        Yerlikaya bayramın acı bilançosunu açıkladı!
        Yerlikaya bayramın acı bilançosunu açıkladı!
        Kontakt lensle yüzenlere "körlük" uyarısı!
        Kontakt lensle yüzenlere "körlük" uyarısı!
        Biden'ın hareketi kafaları karıştırdı
        Biden'ın hareketi kafaları karıştırdı
        125'inci yaş kutlamasında Türkiye mesajı!
        125'inci yaş kutlamasında Türkiye mesajı!
        İki bölgede şiddetli sağanak! Geri geliyor!
        İki bölgede şiddetli sağanak! Geri geliyor!
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        İngiltere'ye Bellingham hayat verdi!
        İngiltere'ye Bellingham hayat verdi!
        "Deli değil, o bir dahi"
        "Deli değil, o bir dahi"
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"

        Benzer Haberler

        Bakan Yerlikaya: Bayramlar, kardeşliğin yoğunlaştığı günlerdir (3)
        Bakan Yerlikaya: Bayramlar, kardeşliğin yoğunlaştığı günlerdir (3)
        Bakan Yerlikaya: Bayramlar, kardeşliğin yoğunlaştığı günlerdir (2)
        Bakan Yerlikaya: Bayramlar, kardeşliğin yoğunlaştığı günlerdir (2)
        Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
        Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, AK Parti Konya İl Başkanlığı bayramlaşma program...
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, AK Parti Konya İl Başkanlığı bayramlaşma program...
        Konya'da baraj göletine giren çocuk boğuldu
        Konya'da baraj göletine giren çocuk boğuldu
        Bakan Yerlikaya, Konya'da bayramlaşma törenine katıldı
        Bakan Yerlikaya, Konya'da bayramlaşma törenine katıldı