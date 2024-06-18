Tarım işçileri ile esnaf arasında taşlı, sopalı 'hesap' kavgası: 1'i ağır, 8 yaralı

KONYA’nın Halkapınar ilçesinde tarım işçileri ile esnaf arasında hesap yüzünden çıkan taşlı, sopalı kavgada 1’i ağır, 8 kişi yaralandı. Kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün İvriz Mahallesi’nde meydana geldi. Şanlıurfa’dan gelen tarım işçileri ile İvriz mesire alanındaki esnaf arasında, alışveriş sonrası hesap yüzünden çıkan tartışma, taşlı, sopalı kavgaya döndü. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 1 yaralı ise Konya’ya sevk edildi.