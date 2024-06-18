MHP''li Kalaycı: Normalleşmeden bahsedenlerin, Türkiye'yi bölmek isteyenlerin serbest bırakılması beklentisi var

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "Yumuşamadan, normalleşmeden bahsedenlerin aslında Türkiye'nin son dönemde emperyalizmin ve Türkiye'deki yerli iş birlikçilerinin hep beraber Türkiye'yi parçalamaya, Türkiye'yi bölmeye yönelik projeleri olan, FETÖ kumpaslarından 15 Temmuz darbe girişiminden bu tarafa yargılanıp içeri atılmış kişilerin serbest bırakılması beklentisi var" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, partisinin Konya İl Başkanlığında bayramlaşma programına katıldı. Partililerle bir araya gelen Kalaycı, "Yumuşama, normalleşme adı altında tartışmalara hep birlikte şahit oluyoruz. Bir taraftan da Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Ülkü Ocaklarımıza karşı yalanlarla, iftiralarla saldırıları hep beraber görüyoruz. Önce normalleşme, yumuşamadan kastedilen nedir? Onu anlamak lazım. Baktığımız zaman bu konuda yumuşamadan, normalleşmeden bahsedenlerin aslında, Türkiye'nin son dönemde emperyalizmin ve Türkiye'deki yerli iş birlikçilerinin hep beraber Türkiye'yi parçalamaya, Türkiye'yi bölmeye yönelik projeleri olan FETÖ kumpaslarından, 15 Temmuz darbe girişiminden bu tarafa yargılanıp içeri atılmış kişilerin serbest bırakılması beklentisi var. Bakıyorsunuz ‘Kavala çıksın, Demirtaş çıksın’ bununla alakalı ‘Sayın Öcalan da çıkacak’ ‘Terörle mücadeleye son vereceğiz.’ Tamamen bir merkezden yönlendirilen ve yönetilen bir kampanyanın yürütüldüğünü net olarak görüyoruz. Tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin güvencesidir. Bunu görüyorlar. Daha önce de bunu zaten Amerika'sı, Avrupa'sı, Fransa'sı yine Ülkü Ocaklarımıza karşı biliyorsunuz büyük bir kampanya yürüttüler. Suç örgütü niteliğine sokma çabası içerisine girdiler. Peki, sorgulamak lazım, neden? İşte dediğim gibi Ülkü Ocaklarımız, Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin güvencesidir. Tabii bu saldırıların ana hedefi Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı'nın içine fitne sokmaya, Cumhur İttifakı’nı parçalamaya dönük girişimler de bunun altında yatıyor" dedi.