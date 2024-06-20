Konya'da otomobiller çarpıştı; 4 ölü, 2 bebek yaralı (2)

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Kazada yaralanan bebeklerden Meryem Hira’nın yaşı, kaynağından ‘3 aylık’ olarak düzeltilmiştir…

POLİS MEMURU, EŞİ VE KIZIYLA HATAY’DAN DÖNÜYORMUŞ

Konya’nın Karapınar ilçesinde otomobilin karşı şeride geçip başka otomobile çarptığı, sürücüler ve eşlerinin yaşamını yitirdiği kazanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Sürücülerden Yusuf Yılmaz’ın polis memuru olduğu, Konya Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görev yaptığı belirtildi. Yılmaz’ın, ziyaret için Hatay’da bulunan eşi Zeynep Yılmaz ile 3 aylık kızları Meryem Hira’yı alıp Konya’ya dönerken kazanın yaşandığı bildirildi. Çiftin kızları Meryem Hira’nın ise kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde entübe edildiği öğrenildi.