Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da otomobiller çarpıştı; 4 ölü, 2 bebek yaralı (2)

        Yazıİşleri MüdürlerineKazada yaralanan bebeklerden Meryem Hira'nın yaşı, kaynağından '3 aylık' olarak düzeltilmiştir…POLİS MEMURU, EŞİ VE KIZIYLA HATAY'DAN DÖNÜYORMUŞKonya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin karşı şeride geçip başka otomobile çarptığı, sürücüler ve eşlerinin yaşamını yitirdiği kazanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 14:12 Güncelleme: 20.06.2024 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da otomobiller çarpıştı; 4 ölü, 2 bebek yaralı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yazıİşleri Müdürlerine

        Kazada yaralanan bebeklerden Meryem Hira’nın yaşı, kaynağından ‘3 aylık’ olarak düzeltilmiştir…

        POLİS MEMURU, EŞİ VE KIZIYLA HATAY’DAN DÖNÜYORMUŞ

        Konya’nın Karapınar ilçesinde otomobilin karşı şeride geçip başka otomobile çarptığı, sürücüler ve eşlerinin yaşamını yitirdiği kazanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Sürücülerden Yusuf Yılmaz’ın polis memuru olduğu, Konya Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görev yaptığı belirtildi. Yılmaz’ın, ziyaret için Hatay’da bulunan eşi Zeynep Yılmaz ile 3 aylık kızları Meryem Hira’yı alıp Konya’ya dönerken kazanın yaşandığı bildirildi. Çiftin kızları Meryem Hira’nın ise kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde entübe edildiği öğrenildi.

        Polis memuru Yılmaz’ın İstanbul’da yaşayan ailesinin Konya’ya gelerek cenazeleri teslim alması bekleniyor. Konya Şehir Hastanesi’nde otopsileri yapılan Hüseyin ve Şeyma Kart çiftinin ailelerinin de Adana’dan gelip cenazeleri teslim alacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Damat eski eşiyle barışmaya gitti! Kayınpeder dehşeti!
        Damat eski eşiyle barışmaya gitti! Kayınpeder dehşeti!
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu
        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Tunca Nehri yosun tuttu
        Tunca Nehri yosun tuttu
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Valilik çağrıda bulundu! Kaygı dolu bekleyiş!
        Valilik çağrıda bulundu! Kaygı dolu bekleyiş!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Oğuz için yeni formül!
        Oğuz için yeni formül!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı

        Benzer Haberler

        Konya'da ayrı yaşadığı karısını silahla yaralayan zanlı tutuklandı
        Konya'da ayrı yaşadığı karısını silahla yaralayan zanlı tutuklandı
        Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
        Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
        Çocukken kurduğu ressam olma hayalini, kanseri yendikten sonra gerçekleştir...
        Çocukken kurduğu ressam olma hayalini, kanseri yendikten sonra gerçekleştir...
        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu
        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu
        Konya'da otomobiller çarpıştı; 4 ölü, 2 bebek yaralı
        Konya'da otomobiller çarpıştı; 4 ölü, 2 bebek yaralı
        Konya'da otomobiller çarpştı; 4 ölü, 2 bebek yaralı
        Konya'da otomobiller çarpştı; 4 ölü, 2 bebek yaralı