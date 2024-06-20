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        Güneş gözlüğü için oğlunun kavga ettiği arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

        KONYA'da, üvey oğlu B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 16:49 Güncelleme: 20.06.2024 - 16:55
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        Güneş gözlüğü için oğlunun kavga ettiği arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı
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        KONYA'da, üvey oğlu B.Ç.’nin (15) kavga ettiği Süleyman Armıtdalı’yı (15) karnından bıçaklayarak öldüren Sebahattin İnce (48), tutuklandı. Kavganın, Süleyman Armıtdalı’nın B.Ç.’nin güneş gözlüğünü alıp geri vermediği için çıktığı öğrenildi.

        Olay, salı günü saat 16.00 sıralarında, Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Tahtatepen Sokak'ta meydana geldi. Süleyman Armıtdalı ile arkadaşı B.Ç. arasında kavga çıktı. Olay yerinden ayrılan B.Ç., durumu üvey babası Sebahattin İnce’ye anlattı. Kavganın yaşandığı yere giden Sebahattin İnce, Süleyman Armıtdalı'nı karnından bıçakladı. Yaralanan Armıtdalı, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından Sebahattin İnce Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Süleyman Armıtdalı, tedavi gördüğü hastanede dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Armıtdalı’nın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Saraçoğlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Sebahattin İnce'nin Süleyman Armıtdalı ile karşılaştığı, kısa süre konuştuktan sonra kameranın açısından çıktığında belinde bulunan bıçağı çıkarıp Armıtdalı'nı yaraladığı, daha sonra olay yerinden kaçtığı, Armıtdalı'nın yaralı halde Sebahattin İnce'nin peşinden koşmaya çalıştığı görüldü.

        Olayın ardından gözaltına alınan Sebahattin İnce'nin üvey oğlu B.Ç.'nin ifadesine başvuruldu. B.Ç. ifadesinde, "Olaydan bir süre önce Süleyman, güneş gözlüğümü aldığı için kavga ettik. Birbirimize yumruk attık. Olayı babama anlattım, o da çok sinirlendi" dediği öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sebahattin İnce, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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