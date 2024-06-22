Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da hafif ticari araç devrildi: 3 çocuk öldü, 3 yaralı

        KONYA'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 11:22 Güncelleme: 22.06.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da hafif ticari araç devrildi: 3 çocuk öldü, 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

        Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Karatay ilçesi İsmil Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Abdurrahman Kaplan’ın kontrolünü yitirdiği 65 NY 981 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkıp devrildi. Kazada, Abdurrahman Kaplan (29), Selma Kaplan (36), Melek Kaplan (6), Büşra Bite (24), Kübra Bite (3) ve Öykü Bite'nin (5) yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kübra ve Öykü Bite kardeşler ile Melek Kaplan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cani gaspçı, emekli polisi böyle öldürdü! Dehşet anı kamerada!
        Cani gaspçı, emekli polisi böyle öldürdü! Dehşet anı kamerada!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        TikTok'a bu kez çocuk gizliliği davası
        TikTok'a bu kez çocuk gizliliği davası
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        420 futbol sahası büyüklüğünde alan yok oldu!
        420 futbol sahası büyüklüğünde alan yok oldu!
        Sabahları parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat!
        Sabahları parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat!
        Bayern Münih yolunda!
        Bayern Münih yolunda!
        Cevap yok gönderme var
        Cevap yok gönderme var
        İlk 7 günde yürek yakan bilanço! Can kaybı artıyor!
        İlk 7 günde yürek yakan bilanço! Can kaybı artıyor!
        1 bölge ve 2 kent için sağanak uyarısı! İllerimizde hava durumu!
        1 bölge ve 2 kent için sağanak uyarısı! İllerimizde hava durumu!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Ağırlığının 10 katını itekleyebiliyor! Devlet korumasındaki böcek!
        Ağırlığının 10 katını itekleyebiliyor! Devlet korumasındaki böcek!
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 12 ölü!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 12 ölü!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması
        Montella'dan Arda Güler açıklaması
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Konya'da devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 4 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Konya'da devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 4 kişi öldü
        'Su ömrümüz azalıyor'
        'Su ömrümüz azalıyor'
        Konya'da takla atan otomobildeki 2 çocuk hayatını kaybetti
        Konya'da takla atan otomobildeki 2 çocuk hayatını kaybetti
        UCLG Başkanı Altay, Tataristan'da İsrail'in Filistin'e saldırılarına dikkat...
        UCLG Başkanı Altay, Tataristan'da İsrail'in Filistin'e saldırılarına dikkat...
        Konya'da buğday ekili 50 dekar tarla yandı
        Konya'da buğday ekili 50 dekar tarla yandı
        Akşehir'deki şenlikte bu yılın "Nasreddin Hoca"sı İlker Ayrık olacak
        Akşehir'deki şenlikte bu yılın "Nasreddin Hoca"sı İlker Ayrık olacak