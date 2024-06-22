Konya'da hafif ticari araç devrildi: 3'ü çocuk 4 ölü, 2 yaralı (2)

ÖLÜSAYISI 4’E YÜKSELDİ

Konya'da yoldan çıkan hafif ticari aracın devrildiği kazada ölü sayısı 4’e yükseldi. Sürücü Abdurrahman Kaplan da tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

Diyarbakır’da yaşayan Kaplan’ın, eşi Selma ve kızları Melek Kaplan (6) ile Aydın’a bayram ziyaretine gittikleri, dönüş yolunda kuzenlerinin yaşadığı Antalya’ya uğradıkları belirtildi. Antalya’dan yola çıkan aile ile kuzenleri Büşra Bite (26), Kübra Bite (3) ve Öykü Bite’nin (5) Diyarbakır’a gitmek istediği için birlikte yolculuk ettikleri kaydedildi.