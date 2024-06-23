Beyşehir Gölü'nde tekne alabora oldu; 3 kişi kurtuldu, 1 kişi öldü

KONYA'da Beyşehir Gölü'nde alabora olan teknedeki Yakup Kılıç (36) yaşamını yitirdi, Dudu A. ile kızları A.A. (12) ve E.A (8) ise çocuklardaki can yelekleri sayesinde su yüzeyinde kalıp, arama- kurtarma ekiplerince bir gün sonra kurtarıldı.

İnşaat sektörüyle uğraşan Yakup Kılıç, beraberinde Dudu A. ve onun çocuklarıyla birlikte cuma günü Beyşehir Gölü'nün kıyısındaki Kuşluca Mahallesi'ne geldi. Aracını burada park eden Kılıç, daha sonra teknesiyle göldeki Aygır Adası'na geçti. Saat 10.00 sıralarında geri dönmek isterken 4 kişinin içinde bulunduğu tekne, alabora oldu. Çocuklar giydikleri can yelekleri sayesinde su yüzeyinde kalırken, anneleri ise onlara tutundu. Yakup Kılıç ise suda kayboldu.