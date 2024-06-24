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        Eski sevgilisini apartman girişinde tabancayla öldürüp, intihara kalkıştı

        KONYA'da Arafa Yıldırım (44), marketten ekmek alıp, evine dönen eski sevgilisi Ümmü Döğer'i (42), apartman girişinde tabancayla vurup, aynı silahla intihara kalkıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 11:52 Güncelleme: 24.06.2024 - 11:55
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        Eski sevgilisini apartman girişinde tabancayla öldürüp, intihara kalkıştı
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        KONYA'da Arafa Yıldırım (44), marketten ekmek alıp, evine dönen eski sevgilisi Ümmü Döğer'i (42), apartman girişinde tabancayla vurup, aynı silahla intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4 çocuk annesi Döğer kurtarılamadı.

        Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Şahinağa Sokak’taki bir sitenin girişinde meydana geldi. Ev kadını Ümmü Döğer, marketten ekmek alıp evine dönerken apartman girişinde Karayolları’nda çalışan eski sevgilisi Arafa Yıldırım ile karşılaştı. Yıldırım, yanındaki tabancayla Döğer'i vurdu. Yaralanan Döğer, kaçarak apartmana girdi. Bu sırada çevredekiler de Yıldırım'a 'Dur yapma' diye seslenerek engel olmaya çalıştı. Ancak Yıldırım, Ümmü Döğer'in peşinden gidip apartman içinde peş peşe ateş etti. Ardından apartmandan çıkan Arafa Yıldırım, bu kez tabancanın namlusunu kendi başına dayayıp, tetiği çekti.

        İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Sırtından, göğsünden ve başından yaralanan Ümmü Döğer, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Konya Numune Hastanesi’ne sevk edilip ameliyata alınan Arafa Yıldırım'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

        Yaşadığı eve 10 ay önce taşındığı kaydedilen Ümmü Döğer'in marketten aldığı ekmek ile gözlük ve çantasının apartman girişinde yere düştüğü görüldü.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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