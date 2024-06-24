Eski sevgilisini apartman girişinde tabancayla öldürüp, intihara kalkıştı

KONYA'da Arafa Yıldırım (44), marketten ekmek alıp, evine dönen eski sevgilisi Ümmü Döğer'i (42), apartman girişinde tabancayla vurup, aynı silahla intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4 çocuk annesi Döğer kurtarılamadı.

Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Şahinağa Sokak’taki bir sitenin girişinde meydana geldi. Ev kadını Ümmü Döğer, marketten ekmek alıp evine dönerken apartman girişinde Karayolları’nda çalışan eski sevgilisi Arafa Yıldırım ile karşılaştı. Yıldırım, yanındaki tabancayla Döğer'i vurdu. Yaralanan Döğer, kaçarak apartmana girdi. Bu sırada çevredekiler de Yıldırım'a 'Dur yapma' diye seslenerek engel olmaya çalıştı. Ancak Yıldırım, Ümmü Döğer'in peşinden gidip apartman içinde peş peşe ateş etti. Ardından apartmandan çıkan Arafa Yıldırım, bu kez tabancanın namlusunu kendi başına dayayıp, tetiği çekti.