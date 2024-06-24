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        Eski sevgilisini apartman girişinde tabancayla öldürüp, intihar etti (2)

        HAYATINIKAYBETTİKonya'da marketten ekmek alıp, evine dönen Ümmü Döğer'i (42), tabancayla 3 el ateş ederek öldüren ve daha sonra aynı silahla intihara kalkışan Arafa Yıldırım (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 13:12 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:15
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        Eski sevgilisini apartman girişinde tabancayla öldürüp, intihar etti (2)
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        HAYATINIKAYBETTİ

        Konya'da marketten ekmek alıp, evine dönen Ümmü Döğer'i (42), tabancayla 3 el ateş ederek öldüren ve daha sonra aynı silahla intihara kalkışan Arafa Yıldırım (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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